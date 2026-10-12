Sénégal: BRVM - Deuxième journée de baisse ininterrompue des indices phares de la bourse ce lundi 12 octobre 2026.

Les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré, ce lundi 12 octobre 2026 leur deuxième journée de baisse ininterrompue au terme de la séance de cotation de lundi12 octobre 2026.

L'indice composite a ainsi cédé 0,26% à 545,46 points contre 546,86 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,16% à 264,15 points contre 264,57 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,26% à 202,56 points contre 203,08 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a enregistré une baisse de 0,31% à 377,96 points contre 379,13 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une baisse de 0,25 % à 219,74 points contre 220,30 points la veille.

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Au niveau des activités du marché, la valeur totale des transactions s'est établie à 2,918 milliards de FCFA contre 2,956 milliards de FCFA le vendredi 9 octobre 2026, soit une baisse de 38 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 54,858 milliards, passant de 21 444,972 milliards de FCFA la veille à 21 390,114 milliards de FCFA ce lundi 12 octobre 2026.

Celle du marché des obligations connait aussi une hausse de 80 millions, à 13 534,980milliards de FCFA la veille à 13 534,900 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,72% à 1 885 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 4,53% à 3 000 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 4,20% à 2 980 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,46% à 3 290 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,41% à 21 695 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 6,48% à 4 475 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,00% à 2 820 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,98% à 2 005 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 4,54% à 31 450 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 7 800 FCFA).