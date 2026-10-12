Ile Maurice: Bientôt le grand jour pour des milliers d'élèves !

Le compte à rebours est lancé ! Les examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) débuteront le jeudi 22 octobre et prendront fin le mardi 27 octobre avec des épreuves de mathématiques. Pour des milliers d'élèves du primaire, c'est une étape importante qui déterminera la suite de leur parcours scolaire, notamment leur admission dans les collèges privés ou d'État. Junior t'en dit plus.

Comment les élèves seront-ils notés ? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, rien ne change ! Selon Vishal Baujeet (photo), président de la Government Teachers Union (GTU), les copies seront corrigées selon les mêmes critères que les années précédentes. Le ministère de l'Éducation prépare bien des changements, mais son Blueprint, qui présente les réformes envisagées, n'a pas encore été publié.

Pour le moment, le PSAC utilise un système de six grades :

Grade 1 : 75 points ou plus

Grade 2 : de 60 à 74 points

Grade 3 : de 50 à 59 points

Grade 4 : de 40 à 49 points

Grade 5 : de 30 à 39 points

Grade 6 : moins de 30 points

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Ces résultats jouent un rôle important dans l'attribution des places dans les collèges.

La GTU veut un système plus encourageant

Le ministère de l'Éducation envisage de revoir le système de notation en proposant neuf niveaux, allant du niveau 1 (A), pour les notes de 90 à 100 points, au niveau 9 (U), pour les résultats inférieurs à 30 points. Mais la GTU souhaite apporter quelques changements à cette proposition. Le syndicat propose notamment que le Grade 1 commence à 85 points au lieu de 90. Pourquoi ? Pour Vishal Baujeet, il est important de réduire le stress des enfants et de leurs parents, tout en donnant à davantage d'élèves la possibilité d'atteindre le meilleur grade.

Il rappelle aussi qu'il faut encourager les enfants à progresser. Même si un élève obtient une note insuffisante au départ, chaque amélioration mérite d'être reconnue. L'objectif est de motiver les élèves et de valoriser leurs efforts, plutôt que de les décourager.

Examens sans système modulaire

Autre information importante : cette année, tous les questionnaires seront complets. Il n'y aura pas de système modulaire, que ce soit pour le PSAC ou pour le Grade 5.

Environ 2 000 élèves du Grade 5 participeront également aux examens du PSAC en tant que candidats privés.

Les Grades 4 et 5 passent leurs examens avant

Avant le grand rendez-vous du PSAC, les élèves des Grades 4 et 5 auront eux aussi leurs examens nationaux du mardi 13 au vendredi 16 octobre. Ensuite, place aux vacances ! Ils retrouveront les bancs de l'école en janvier 2027.

Ces examens sont les mêmes dans toutes les écoles du pays et les notes seront attribuées selon les critères habituels. Un message aux élèves : croyez en vous !

Pour les enseignants, voir leurs élèves réussir est une grande fierté. Tout au long de l'année, ils les accompagnent, les encouragent et les aident à se préparer.

Le message de Vishal Baujeet est clair : «Les efforts fournis pendant l'année comptent énormément. Alors, chers élèves, préparez-vous sereinement, faites de votre mieux et gardez confiance en vous. Vous avez tous des raisons d'être fiers de votre parcours !»

Le savais-tu?

Selon les chiffres de Statistics Mauritius, en mars, Maurice et Rodrigues comptaient 352 écoles primaires. De ce nombre, 335 sont à Maurice et 17 à Rodrigues.

Voici d'autres chiffres intéressants :