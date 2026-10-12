Ile Maurice: Balade au milieu de 100 000 plantes

Plus de 100 000 plantes, cinq hectares à parcourir et tout le savoir-faire des équipes du Domaine de Gros Cailloux : du 9 au 11 octobre, le public a pu découvrir la plus grande pépinière de l'île à l'occasion de la première édition du Gros Cailloux Garden Festival.

La pépinière a ouvert ses portes pendant trois jours, offrant aux visiteurs l'occasion d'en parcourir les espaces et d'en découvrir toute la richesse. Plantes d'intérieur et d'extérieur, arbres, arbustes, plantes ornementales ou encore fruitiers : sur une superficie de cinq hectares, plus de 100 000 plantes sont cultivées et sélectionnées par les équipes de Gros Cailloux. Bougainvilliers greffés, roses françaises greffées et parfumées, ficus torsadés, crotons ou encore dipladénias figurent parmi les nombreuses variétés que les visiteurs ont pu découvrir à l'occasion du festival.

Le festival était également l'occasion de mettre en lumière Nu Gazon, le service de gazon proposé par Gros Cailloux. Celui-ci comprend cinq variétés : Ti Bourrique, Gros Bourrique, Paspalum, Chiendent et PiqueFesse, permettant de répondre à différents besoins en matière d'aménagement paysager.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette diversité reflète également l'expertise développée par les équipes du domaine pour répondre aussi bien aux envies des particuliers qu'aux besoins de projets de plus grande envergure. Le General Manager de Gros Cailloux, Christopher Blackburn, explique : «Nous avons la chance d'avoir à Gros Cailloux une pépinière assez exceptionnelle par sa diversité et par le cadre dans lequel elle s'inscrit. Le Garden Festival est une invitation à venir la découvrir, à prendre le temps de parcourir ses espaces et d'échanger avec nos équipes. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir une grande variété de plantes uniques, allant des espèces endémiques aux plantes exotiques, soigneusement sélectionnées pour leur beauté et leur diversité. Nous voulons en faire un véritable rendez-vous pour tous ceux qui aiment les plantes et le jardin.»

Christopher Blackburn souligne : «Dès le premier jour, le Gros Cailloux Garden Festival a rencontré un bel engouement auprès du public. Dès 7 heures, les premiers visiteurs faisaient déjà la queue à l'entrée du domaine, certains ayant fait le déplacement depuis différentes régions de l'île. Les bougainvilliers greffés, les crotons et les roses françaises ont particulièrement séduit les visiteurs, contribuant à des ventes encourageantes dès cette première journée.»

Cette première édition a également été pensée comme un moment de découverte et de convivialité. Animations pour enfants, cinéma 3D et stands gourmands sont venus compléter le programme durant les trois jours.

Pour accompagner les visiteurs dans leurs achats, Gros Cailloux proposait également un service de livraison à domicile, disponible pendant les trois jours du festival.

À propos du domaine de Gros Cailloux

Situé dans l'Ouest de l'île Maurice, le Domaine de Gros Cailloux s'étend sur plus de 900 arpents. Acquis par le groupe UBP en 2004, il développe aujourd'hui ses activités autour de deux univers complémentaires : Gros Cailloux Racines, qui regroupe ses activités liées à l'agriculture, à l'horticulture et au paysagisme, et Gros Cailloux Expérience, consacré aux loisirs et aux activités proposées au coeur du domaine. Gros Cailloux abrite notamment la plus grande pépinière de l'île, qui s'étend sur cinq hectares. Entre patrimoine, nature et savoir-faire, le domaine poursuit son développement tout en préservant l'identité et l'authenticité du lieu.