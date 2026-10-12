Ile Maurice: Gautam Singh Taukoor avait déjà été arrêté dans une affaire de moeurs

12 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Le sergent Gautam Singh Taukoor, également connu sous le nom de Deepak Taukoor et dont le nom est aujourd'hui associé à l'affaire Élodie Thomas, a déjà eu maille à partir avec la justice dans une affaire de moeurs survenue plusieurs années auparavant à Flic-en-Flac. À l'époque, le policier, alors âgé de 39 ans, avait été arrêté à la suite d'allégations formulées par deux jeunes Américaines venues passer des vacances à Maurice. Les accusations provisoires retenues contre lui avaient toutefois été rayées par la suite, l'enquête n'ayant pu se poursuivre en raison du départ des vacancières.

Les faits allégués se seraient déroulés dans un bungalow à Flic-en-Flac, où séjournaient plusieurs jeunes touristes américaines. Après une soirée au restaurant, dans un pub puis en discothèque, deux hommes, dont le policier, étaient retournés au bungalow où les vacancières s'étaient endormies.

Deux jeunes femmes avaient alors affirmé que Deepak Taukoor leur avait caressé les jambes pendant leur sommeil. Une troisième touriste, âgée de 19 ans, avait, de son côté, dénoncé un viol présumé impliquant l'ami du policier, un opérateur touristique décédé deux ans auparavant dans un accident. Les deux jeunes femmes auraient surpris ce dernier dans la chambre alors que leur amie se trouvait dans un état de semi-conscience.

Interpellé, Deepak Taukoor avait fermement contesté les accusations portées contre lui. Dans sa déposition, effectuée en présence de son avocat, Me Anupam Kandhai, il avait expliqué avoir uniquement tenté de réveiller les deux jeunes femmes, à la demande de son ami. Il avait également livré sa version du déroulement de la soirée et des événements survenus dans le bungalow.

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Les deux hommes avaient fait l'objet d'accusations provisoires, qui avaient finalement été rayées. Selon les informations rapportées, le départ des vacancières de Maurice avait empêché la poursuite de l'enquête.

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