Ile Maurice: La «speaker» appelle au calme et invite la population à passer par ses élus

La speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a réagi à l'affaire Élodie Thomas dans un message. Elle écrit: «Je voudrais d'abord exprimer toute ma compassion à la famille d'Elodie Thomas dans ces moments douloureux.»

Rappelant qu'en tant que speaker, elle n'a pas le droit de se mêler de l'action gouvernementale, elle demande à la population de transmettre ses doléances par l'intermédiaire de ses élus. Les ministres seront appelés à y répondre et pourront faire des Statements sur ces sujets, précise-t-elle.

Elle lance aussi un appel au calme: «En ces temps difficiles, il nous faut tous demeurer calmes et vigilants et ne pas laisser la situation devenir incontrôlable.» Et de conclure: «Chaque citoyen a des droits, mais aussi des responsabilités. Sachons en faire bon usage pour préserver la paix sociale et la démocratie.»