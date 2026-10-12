Ile Maurice: La «speaker» appelle au calme et invite la population à passer par ses élus

12 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

La speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a réagi à l'affaire Élodie Thomas dans un message. Elle écrit: «Je voudrais d'abord exprimer toute ma compassion à la famille d'Elodie Thomas dans ces moments douloureux.»

Rappelant qu'en tant que speaker, elle n'a pas le droit de se mêler de l'action gouvernementale, elle demande à la population de transmettre ses doléances par l'intermédiaire de ses élus. Les ministres seront appelés à y répondre et pourront faire des Statements sur ces sujets, précise-t-elle.

Elle lance aussi un appel au calme: «En ces temps difficiles, il nous faut tous demeurer calmes et vigilants et ne pas laisser la situation devenir incontrôlable.» Et de conclure: «Chaque citoyen a des droits, mais aussi des responsabilités. Sachons en faire bon usage pour préserver la paix sociale et la démocratie.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.