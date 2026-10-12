Sénégal: 18e édition de la FILDAK - Le temps du dialogue intellectuel et culturel

La 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) se tiendra du 15 au 19 octobre. Au-delà de la promotion du livre et de la lecture, cette rencontre entend également favoriser le débat intellectuel et le partage des connaissances.

Plusieurs colloques sont ainsi inscrits au programme. L'objectif est d'enrichir les échanges, de croiser les regards et d'offrir aux participants un cadre de réflexion sur les enjeux littéraires, éducatifs et culturels.

La FILDAK s'affirme comme un savant dosage de rencontres intellectuelles et d'expressions culturelles qui met en avant le livre et la création artistique. Pour cette 18e édition, le slogan « Dakar, coeur palpitant du livre » fait écho au thème retenu : «Transmission, Bibliothèque et Souveraineté».

Au-delà de la célébration du livre et de la lecture, la manifestation entend ouvrir des espaces de réflexion autour du rôle des bibliothèques et des enjeux de souveraineté culturelle. Au programme figurent notamment des symposiums littéraires, mais également des présentations d'albums musicaux, illustrant la diversité des expressions.

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La FILDAK se déploiera au-delà de la capitale. Dakar, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor accueilleront différentes rencontres, dans une volonté de rapprocher le livre des publics et de faire vivre le débat culturel, à l'échelle nationale.

Un calendrier culturel fourni

La dynamique se prolongera au-delà du FILDAK, à travers un calendrier culturel particulièrement dense, jusqu'en décembre. Le 16 octobre, Alune Wade présentera « Family Affair », son septième album solo, avant le symposium littéraire de l'association Promotion du livre et de la lecture (PLL). Ce dernier est prévu le 17 octobre au centre culturel Blaise Senghor, autour du thème « L'art de transmettre : mentorat et apprentissage réciproque ».

La musique et la littérature continueront de se croiser avec la présentation de « Made in Sénégal », le nouvel album de l'Orchestra Baobab, le 20 octobre, suivie d'une séance d'écoute publique le 22 octobre. Du 22 au 24 octobre, le Salon du livre féminin, organisé par Cultur'Elles à Dakar, mettra à l'honneur le matrimoine autour du thème « Hériter, écrire, transformer », avec le Mali comme pays invité d'honneur et l'écrivaine Véronique Tadjo. L'UCAD accueillera ensuite, du 26 au 28 octobre, un colloque international consacré à Boubacar Boris Diop.

En novembre, sera organisé le festival de musique « Au tour des cordes », à Saint-Louis, du 5 au 7 novembre, puis l'ouverture de la Biennale de l'art africain contemporain, Dak'Art, le 19 novembre, sous le thème « (Anti) fragilités».

Saint-Louis accueillera également, du 26 au 28 novembre, le Salon international Cinéma et photographie, consacré aux héritages culturels et à la construction d'un imaginaire commun entre l'Afrique et ses diasporas.

En décembre, Tambacounda sera au centre de plusieurs rendez-vous, avec l'inauguration du Musée Griot-tes, du 3 au 5 décembre, et un colloque international consacré à Cheikh Anta Diop, du 9 au 11 décembre, à l'Université du Sénégal oriental.

Dakar accueillera, du 17 au 20 décembre, un colloque marquant les 120 ans de la naissance de Léopold Sédar Senghor. La Casamance ne sera pas en reste, avec l'Adiola Festival, à Diégoune-Barafaye, les 18 et 19 décembre, ainsi que l'ouverture de l'espace culturel Noomad à Ziguinchor, le 19 décembre. Le cinéma sera également à l'honneur avec la neuvième édition de Dakar Court, du 8 au 12 décembre. De Dakar à Saint-Louis, en passant par Thiès, Tambacounda et Ziguinchor, cette programmation témoigne d'une volonté de décentraliser les activités culturelles et de rapprocher les publics des oeuvres et des créateurs.