Sénégal: American Global Business awards 2026 au Maroc - Lamine Niang du « Soleil » doublement primé à Marrakech

Le directeur général du « Soleil », Lamine Niang, est revenu des American Global Business Awards (Agba) 2026 de Marrakech (Maroc), auréolé de deux prix avec « Le Soleil » : Top 100 Ceo of the year et African media excellence award of the year ».w

Consacré dans deux catégories aux American Global Business Awards, dans une cérémonie tenue samedi 10 octobre dernier à Marrakech (Maroc), le directeur général du quotidien « Le Soleil » marque encore le rayonnement de l'astre national.

Lauréat du « African media excellence award of the year » (Prix d'excellence du média africain de l'année) et distingué dans le « Top 100 Ceo of the year » (Top 100 des managers africains de l'année », Lamine Niang a reçu ses trophées devant un parterre de 200 dirigeants venus de plusieurs pays.

Dans une édition 2026 qui avait l'objectif d'illuminer « les parcours, la capacité d'innovation et les contributions sociales et économiques des leaders du monde arabe et de l'Afrique », Lamine Niang s'est réjoui que cette double consécration distingue et encourage « Le Soleil » dans la modernisation de sa gouvernance, la diversification de ses produits et activités, ainsi que le renforcement de son offre éditoriale.

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En plus des lecteurs et de la jeunesse africaine, le directeur général a dédié les prix au personnel du quotidien national, à qui il a rendu hommage. « Toutes ces innovations de ces dernières années sont portées par une équipe dévouée et de grande qualité. Elles sont pleinement adossées à la « Vision Sénégal 2050 », qui accorde une place centrale au capital humain et à l'équité sociale », a réagi Lamine Niang, qui est à la tête du « Soleil » depuis mai 2024.

M. Niang a, par ailleurs, plaidé pour un meilleur positionnement des intelligences et talents africains à l'échelle mondiale. De son avis, réagissant toujours à la cérémonie de remise des prix, ce genre de tribune d'excellence démontre que l'Afrique regorge de ressources humaines de qualité qui n'ont besoin que de bonnes conditions de performance.

Initiés par Founder Success Magazine, une publication américaine consacrée aux dirigeants, entrepreneurs et marques à travers le monde, les American Global Business Awards récompensent chaque année des personnalités pour leur leadership et leur impact dans les affaires, les médias, le droit ou la culture.