Sénégal: Investissement - WE! Fund, filiale du FONSIS, mobilise un milliard de FCFA pour deux PME sénégalaises

La filiale du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) a signé deux accords d'investissement avec Mayawa Agro-Industrie, à Touba, et Amar Bio Solutions, à Sandiara. D'un montant global d'un milliard de FCFA, ces financements doivent permettre de renforcer les capacités industrielles des deux entreprises et de créer près de 200 emplois directs.

Le financement des petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises se renforce avec l'intervention de WE! Fund. La filiale du FONSIS a conclu deux accords d'investissement en faveur de Mayawa Agro-Industrie, spécialisée dans la production d'eau minérale à Touba, et d'Amar Bio Solutions, qui développe des produits d'hygiène et de nettoyage écologiques à Sandiara, dans la région de Thiès.

D'un montant global d'un milliard de FCFA, ces investissements visent à soutenir le développement industriel des deux entreprises, à accroître leurs capacités de production et à favoriser la création de près de 200 emplois directs.

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« Notre intervention permet à deux entreprises sénégalaises de franchir un nouveau cap industriel », souligne Seynabou Ndiaye, présidente de F-Gestion et directrice de WE! Fund. Elle précise que le fonds entend leur apporter les ressources nécessaires pour « accroître leurs capacités de production, structurer leur croissance et créer davantage de valeur et d'emplois au Sénégal ».

Mayawa Agro-Industrie renforce sa production à Touba

À Touba, le financement accordé à Mayawa Agro-Industrie sera consacré à l'acquisition d'une nouvelle ligne automatique de conditionnement pour l'eau minérale Aïnou. L'équipement doit permettre à l'entreprise d'augmenter ses capacités de production, de conditionnement et de distribution.

Cette extension industrielle devrait entraîner la création de 160 emplois directs, avec un taux de féminisation supérieur à 50 %. Le projet comporte également une dimension environnementale et communautaire.

L'entreprise prévoit, en effet, l'aménagement d'un bassin destiné à permettre aux villages environnants de réutiliser une partie de l'eau pompée à la source pour des activités de maraîchage, d'élevage et de pisciculture.

À travers ce dispositif, le projet entend associer le développement de la production industrielle à la valorisation locale de la ressource en eau, au bénéfice des activités économiques des communautés riveraines.

À Sandiara, une unité dédiée aux produits écologiques

À Sandiara, Amar Bio Solutions bénéficiera d'un financement destiné à l'installation de lignes de production automatiques d'une capacité de 5 000 litres par jour. L'entreprise développe une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène et de nettoyage écologiques.

La future usine produira notamment des gels désinfectants, des savons liquides, des liquides vaisselle, des détergents multi-usages, de l'eau de Javel et des nettoyants de surfaces à base de produits naturels.

Le projet devrait générer près de 40 emplois directs. Il repose sur l'utilisation de composants biodégradables et s'inscrit dans une démarche associant production locale, industrialisation verte et économie circulaire.

Pour Amina Lome Amar, directrice générale d'Amar Bio Solutions, cet investissement constitue une étape importante dans le développement de l'entreprise. « Il nous permettra d'accélérer la production et la commercialisation de solutions d'hygiène innovantes à base d'actifs végétaux, tout en renforçant nos capacités d'innovation et notre présence sur les marchés ouest-africains », explique-t-elle.

Un levier pour la Vision Sénégal 2050

Ces deux investissements s'inscrivent dans la stratégie de soutien aux entreprises à fort potentiel de croissance et de développement économique des territoires. Pour le FONSIS, ils participent à la dynamique de création de pôles économiques en dehors de Dakar, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050.

« Le FONSIS accompagne l'ambition de la Vision Sénégal 2050 de créer les conditions de développement de pôles économiques territoriaux », déclare son directeur général, Babacar Gning. Il estime que ces investissements dans des PME innovantes, implantées hors de la capitale, témoignent d'une dynamique désormais engagée au Sénégal.

Créé en novembre 2019 par le FONSIS, en partenariat avec le Fonds d'équipement des Nations unies (UNCDF), le Women Economic Empowerment Fund (WE! Fund) est un fonds d'investissement à impact qui soutient des entreprises dont les activités contribuent notamment à renforcer les opportunités économiques des femmes et leur participation à l'économie nationale.

Après une première phase pilote dotée d'un milliard de FCFA, le fonds a lancé, en novembre 2023, une deuxième phase d'investissement portée à 10 milliards de FCFA, avec la participation de la Banque africaine de développement (BAD) et de la banque allemande de développement KfW.