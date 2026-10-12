Sénégal: Rentrée scolaire 2025-2026 - Plus de 4 millions d'élèves à l'école aujourd'hui

Après un report dû aux conséquences des pluies diluviennes survenues récemment au Sénégal, la rentrée scolaire 2026-2027 s'est tenue ce lundi 12 octobre sur l'étendue du territoire national.

Cette année, plus de 4 millions de potaches répartis entre le préscolaire, l'élémentaire et le moyen secondaire sont attendus. L'État, comme à l'accoutumée, a déjà pris les devants en accélérant le programme de construction de 2.500 classes et d'ouvrages annexes ainsi que le recrutement en urgence de 2.527 enseignants qui viendront s'ajouter aux sortants des centres régionaux de formation et de la Fastef.

L'école sénégalaise rouvre à nouveau ses portes ce lundi 12 octobre 2026, après un report le 8 octobre dernier dû aux fortes pluies. Cette année, selon les chiffres rendus publics lors du Conseil interministériel tenu par le gouvernement le 25 septembre dernier sur le sujet, plus de 4 millions d'élèves sont attendus dans les classes du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire.

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Le gouvernement est en train d'accélérer aussi l'exécution du programme de construction de 2.500 classes et d'ouvrages annexes et de veiller au respect du calendrier contractuel de livraison, dans le cadre des mesures arrêtées lors du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027.

Au total, 27 mesures ont été retenues à l'issue de cette rencontre présidée par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou M. Lô, avait annoncé le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré. Parmi ces décisions, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, en relation avec ses homologues chargés des Infrastructures et de l'Économie, des Finances et du Plan, avait été invité à accélérer la mise en oeuvre du programme de construction de 2.500 classes et ouvrages annexes. « Cette mesure vise à permettre un démarrage effectif des enseignements dans des établissements offrant des conditions d'accueil adaptées aux élèves et apprenants », renseignait le communiqué publié au terme de la rencontre gouvernementale.

Celui-ci revenait aussi sur l'engagement du gouvernement à lutter contre le déficit d'enseignants dans le système. Cette année, outre les sortants de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (Fastef) et des centres régionaux de formation de personnels enseignants, l'État a procédé au recrutement spécial de 2.527 enseignants. Il a été aussi retenu la construction ou la réhabilitation et l'équipement de 50 cases des tout-petits et de certaines structures de développement intégré de la petite enfance. Ces différentes mesures s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de garantir la fonctionnalité des structures éducatives dès le début de l'année scolaire 2026-2027.

Pour voir ce que cela va donner de manière concrète sur le terrain, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, effectuera la traditionnelle tournée de supervision de la rentrée dans certains établissements. Cette année, il a jeté le dévolu dans la banlieue dakaroise où des écoles sont encore fortement impactées par les récentes pluies. M. Guirassy conduira tour à tour une délégation au Complexe Seydina Issa Laye de Cambérène et au Groupe scolaire Elimane Ndiaye de l'académie de Pikine-Guédiawaye.