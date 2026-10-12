Congo-Kinshasa: Clôture de la 2e édition du Festival mondial de la musique et du tourisme à la capitale

La deuxième édition du Festival mondial de la musique et du tourisme s'est clôturée le samedi 10 octobre 2026 à Kinshasa, après trois jours d'activités consacrées à la célébration de la culture, de la musique et du patrimoine touristique de la République démocratique du Congo.

Durant trois jours, les activités du festival se sont déroulées sur plusieurs sites de la capitale, notamment au Centre culturel pour les pays de l'Afrique centrale, à l'Échangeur de Limete et au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa.

Cette édition a réuni plusieurs artistes congolais et étrangers, parmi lesquels Roga Roga, Sam Mangwana, Félix Wazekwa, Werrason, Ferré Gola et Didier Lacoste, aux côtés d'autres invités ayant participé à l'animation de l'événement.

Prenant la parole lors de la cérémonie de clôture, le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, a salué le succès de cette édition qu'il a qualifiée de véritable levier de promotion du pays.

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Au terme de ces trois jours de célébration, de découverte, de partage et de communion, je peux vous affirmer que cette deuxième édition n'a pas été un simple rendez-vous culturel.

Bien au contraire, elle a constitué une véritable vitrine stratégique pour la promotion de notre diversité culturelle, de nos richesses artistiques, de notre hospitalité et de notre potentiel touristique », a-t-il déclaré.

Elle a permis de mettre en lumière le rôle de la musique et du tourisme dans le rapprochement des peuples, la valorisation du patrimoine culturel ainsi que le rayonnement international de la RDC.

« Au-delà de nos différences culturelles, nous avons, grâce à la musique, fait vibrer les coeurs des participants et célébré ce qui nous unit », a-t-il souligné, relevant également que le tourisme contribue à faire découvrir les richesses culturelles et touristiques des différentes destinations du pays.

Le ministre s'est dit convaincu que les objectifs fixés pour cette édition ont été atteints. Il a rappelé que la musique et le tourisme constituent à la fois des instruments de rayonnement international et des moteurs du développement national.

D'après lui, le gouvernement accorde une attention particulière à la valorisation de la culture et à la promotion du tourisme afin de créer des opportunités économiques, favoriser l'emploi des jeunes, soutenir les initiatives locales et contribuer au progrès social.

« Derrière chaque prestation artistique se cache un talent à promouvoir, et derrière chaque destination touristique se trouve une opportunité économique à saisir », a affirmé Didier Mazenga.

Le ministre a également exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de l'événement, notamment les artistes, musiciens, hôteliers, restaurateurs, agences de voyages, guides touristiques, professionnels des médias et autres intervenants de la chaîne de valeur touristique.

« Au nom du chef de l'État, je déclare close la deuxième édition du Festival mondial de la musique et du tourisme », a-t-il conclu.