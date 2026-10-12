Congo-Kinshasa: 37 ans après sa disparition, Franco demeure une icône intemporelle de la musique congolaise

Trente-sept ans après sa mort, Luambo Makiadi Franco, figure majeure de la musique congolaise moderne et maître incontesté de la rumba congolaise, continue de marquer les générations. Décédé le 12 octobre 1989 en Belgique à l'âge de 51 ans des suites d'une maladie, l'artiste reste l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire culturelle de la République démocratique du Congo.

Du 12 octobre 1989 au 12 octobre 2026, exactement 37 années se sont écoulées depuis la disparition de celui que beaucoup considèrent comme le « sorcier de la guitare ». S'il était encore en vie aujourd'hui, Franco aurait célébré ses 88 ans.

Leader de l'orchestre Tout Puissant OK Jazz, fondé en 1956 avec plusieurs collaborateurs, dont des musiciens originaires du Congo-Brazzaville tels qu'Edo Nganga, De la Lune, Essous Jean-Serge, Daniel Loubelo, Saturnin Pandi et Célestin Kouka, Franco a profondément contribué au rayonnement de la musique congolaise. À travers une oeuvre riche et prolifique, il a écrit certaines des plus belles pages de la musique moderne congolaise, laissant un héritage qui continue d'inspirer artistes et mélomanes.

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Parmi ses compositions les plus emblématiques figure Mario, un titre qui a largement dépassé les frontières de la RDC pour connaître un succès international. Cette chanson a notamment été revisitée par le chanteur congolais Fally Ipupa dans son album Formule 7, avec l'accord d'Yves Emongo Luambo, fils de Franco. Cette reprise a été récompensée par un disque d'or remis à la famille de l'artiste.

L'influence de Franco demeure également perceptible dans la création musicale contemporaine. Plusieurs jeunes artistes s'inspirent encore aujourd'hui de son répertoire pour enrichir leurs propres compositions, preuve de la modernité et de la pertinence de son oeuvre.

Au fil des années, le Tout Puissant OK Jazz est devenu une véritable école musicale accueillant des artistes de renom tels que Sam Mangwana, Youlou Mabiala, Ntesa Dalienst, Kiese Diambu, Diatho Lukoki, Wuta Mayi, Josky Kiambukuta, Madilu System, Aimé Kiwakana, Djo Mpoyi, Jerry Dialungana, Brazos, Makoso, Carlyto Lassa ou encore Lutumba Simaro.

L'orchestre a joué un rôle majeur dans la structuration du paysage musical congolais et dans la promotion de nombreux talents au-delà des frontières nationales.

À Kinshasa, le dancing-bar 1,2,3, situé dans la commune de Kasa-Vubu, a longtemps servi de siège au groupe. Franco vivait quant à lui sur la 12e rue de la commune de Limete jusqu'à son décès.

Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années pour perpétuer sa mémoire. En 2021, son fils Yves Emongo Luambo a enregistré un pot-pourri en hommage à son père avec la participation de plusieurs journalistes et chroniqueurs musicaux, notamment Mamie Ilela, Naty Lokole, Papy Mboma, Paty Ambroise, Joe Bangato, Gisèle Mfui et Jenny Lukusa.

L'année suivante, en 2022, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de l'époque, Katryn Kathungu Furah, avait déposé une gerbe de fleurs à la Place des Artistes, située à la Place de la Victoire dans le quartier Matonge à Kinshasa. Ce site abrite le monument érigé en mémoire de l'ancien leader de l'OK Jazz.

Pour ce 37e anniversaire de sa disparition, la commémoration se déroule dans un climat de recueillement, sans programme officiel annoncé. L'OK Jazz continue toutefois d'organiser quelques activités au dancing-bar 1,2,3 afin d'entretenir le souvenir de cette légende de la musique congolaise.

Après son décès en Belgique le 12 octobre 1989, la dépouille de Franco avait été rapatriée au Zaïre avant son inhumation au cimetière de la Gombe, à Kinshasa. Plus de trois décennies après sa disparition, son héritage musical demeure vivant, faisant de lui l'une des figures les plus marquantes de la culture congolaise.