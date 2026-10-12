Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le mentorat et le leadership féminin au coeur du Forum international des élites féminines

Près de 300 femmes issues de 17 pays africains et des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont pris part à Kinshasa au Forum international des élites féminines (FIEF), du 08 au 11 octobre, un rendez-vous consacré au transfert des compétences, au mentorat et à la promotion du leadership féminin.

Organisé durant quatre jours par Femmes main dans la main pour le développement intégral (FMMDI) et le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO), le forum a réuni jeunes participantes et femmes leaders reconnues dans différents domaines afin de favoriser le partage d'expériences et l'accompagnement de la nouvelle génération.

Selon les organisateurs, cette rencontre visait à promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes africaines en créant un espace d'échanges, de plaidoyer et de mentorat.

Parmi les témoignages marquants, celui de la capitaine Noëlle Coulibaly, officier de l'armée de l'air ivoirienne, qui estime que le forum a renforcé sa détermination à défendre les droits des femmes et des jeunes filles.

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« Il y avait deux dames des générales. Je suis la première femme des officiers de l'armée de l'air. En participant au FIEF, en écoutant ces deux dames, je me suis dit que je peux mettre encore le dossier sur la table de défendre les petites soeurs, les femmes et les enfants. C'est ce que je vais faire lorsque je vais rentrer en Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré.

Pour Sinamaka Amel, participante venue du Bénin, le forum a représenté une véritable source d'inspiration et de transformation personnelle.

« En réalité le FIEF m'a touchée profondément. J'étais une personne un peu timide, je n'osais pas. Les quelques jours passés au FIEF m'ont appris à oser, à aller vers les autres, à aller vers les leaders, vers les autorités. Je compte utiliser ce pouvoir que j'ai appris pour impacter, changer des choses dans ma vie. Je compte utiliser ce pouvoir que j'ai acquis pour changer les histoires dans ma vie et dans mon pays, le Bénin », a-t-elle témoigné.

La marraine du forum, Annie Matundu, figure de la résolution 1325 des Nations Unies, a quant à elle insisté sur l'importance du mentorat dans le parcours des jeunes femmes.

« Personnellement je coache, je mentore. Dans la vie, il faut avoir une icône. Elle m'a coachée, elle m'a mentorée. Je peux dire qu'une partie de moi vient de mon icône », a-t-elle affirmé, encourageant les participantes à s'entourer de modèles capables de les guider dans leur évolution personnelle et professionnelle.

À travers les échanges et les expériences partagées, le Forum international des élites féminines a permis de renforcer les liens entre générations de femmes leaders et de transmettre des outils destinés à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération engagée dans le développement du continent.

Les organisateurs ont annoncé que la prochaine édition du FIEF se tiendra en 2027 au Bénin. Le Forum de Kinshasa a beneficié de l'appui de la KOICA, du PNUD, de l'UNFPA et d'ONU Femme.