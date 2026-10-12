Congo-Kinshasa: Route des Rocades - Une étude du CREEUK alerte sur les risques liés au sous-dimensionnement des caniveaux

La qualité des travaux de la route des Rocades suscite depuis plusieurs jours de vives discussions au sein de l'opinion publique congolaise. Invitée de Radio Okapi ce lundi 12 octobre, Mamitso Mazono, coordonnatrice adjointe du Centre de recherches et d'études évaluatives de l'Université de Kinshasa (CREEUK), a présenté les conclusions du rapport de son institution, qui met en évidence des risques pour la durabilité de cette infrastructure.

Selon elle, l'étude réalisée par le CREEUK souligne un problème de sous-dimensionnement des caniveaux aménagés le long de la route. Cette situation pourrait avoir des conséquences importantes lors des épisodes de fortes pluies.

« Le rapport met en évidence des risques majeurs pour la durabilité de la chaussée en raison du sous-dimensionnement des caniveaux », a expliqué Mamitso Mazono.

D'après la coordonnatrice adjointe du CREEUK, les ouvrages actuels pourraient ne pas être en mesure d'évacuer efficacement les importantes quantités d'eau de ruissellement générées pendant les précipitations abondantes. En cas de débordement, les eaux pourraient s'écouler hors des caniveaux et affecter directement l'infrastructure routière.

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Elle indique que cette situation présente un double risque. Le premier concerne la dégradation de la structure de la chaussée, susceptible d'être fragilisée par l'action de l'eau. Le second est lié à l'érosion des abords de la route, qui pourrait compromettre la stabilité de certaines portions de l'ouvrage.

Ces observations interviennent alors que la qualité des travaux de la route des Rocades fait l'objet d'une controverse dans l'opinion publique après l'accident d'un poids lourd sur cette chaussée. Le rapport du CREEUK apporte ainsi un éclairage technique sur les défis liés à la gestion des eaux de ruissellement et à la pérennité de l'infrastructure.