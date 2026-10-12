Tunisie: «Jaou Tunis 2026» - ART Explora fait escale à Tunis

Le Festival itinérant Art Explora s'associe à la 8e édition de la Biennale Jaou Tunis, en se déployant en résonance avec la Biennale de l'image en mouvement (BIM'26), et pose ses valises en Tunisie, du 23 octobre au 22 novembre 2026.

Conçue conjointement par la Fondation Art Explora et la Fondation Kamel Lazaar, avec le soutien de l'Union européenne, cette étape tunisienne propose un mois entier d'expériences artistiques vivantes, gratuites et tournées vers la cité. Le fameux bateau-musée qui est l'outil clé de l'itinérance en Méditerranée du festival (47 mètres pour une hauteur de mât de 55 mètres, accueillant jusqu'à 3.000 personnes par jour), ne fera pas escale cette fois-ci dans un port. A sa place, le festival s'insinuera dans le tissu urbain de la ville à travers des concerts, des performances, des ateliers et autres débats.

Point d'ancrage plastique de cette escale, l'exposition « Contre- Courant » (Undertow) s'installera du 23 octobre au 31 décembre 2026 au Centre d'art B7L9, à Bhar Lazreg. Commissionnée par Amanda Abi Khalil et Danielle Makhoul, l'exposition réunira une vingtaine d'artistes autour de l'image du flux invisible qui serpente sous la surface, qu'induit le contre-courant. La Méditerranée y est perçue comme un espace ambigu de passages, d'expansions, de colonisations et d'exils. À travers ces oeuvres, les commissaires interrogent les dynamiques de pouvoir, la responsabilité partagée et la frontière ténue entre l'hôte et l'invité.

Voyageuse par essence, cette exposition -- conçue à l'origine pour le pavillon-conteneur du bateau-musée et passée, entre 2024 et 2026, de Marseille, Barcelone, Tanger, Durrës et Le Pirée -- investira pour la toute première fois les volumes institutionnels du B7L9, en déployant son propos dans une scénographie élargie, tout en conservant l'esprit brut et le fil conducteur de son itinérance d'origine.

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Parallèlement à l'exposition, Tunis vibrera au rythme d'une scène vivante et pluridisciplinaire où convergent les esthétiques du pourtour méditerranéen. Plusieurs moments forts marqueront cette programmation inédite, donnés pour la première fois en Tunisie :

« Gathering » par la compagnie «Yaa Samar Dance Theatre», une création chorégraphique poignante sur la communauté et le mouvement; « Tuqus », une performance audiovisuelle immersive signée Khalil EPI, qui explore les tensions et les continuités entre traditions et sonorités électroniques contemporaines. Toutes ces oeuvres posent une même question essentielle : quelle est la place des femmes, quelle est la force du vivre-ensemble et comment la pluralité des cultures a-t-elle forgé notre mémoire collective ?

Il est à noter que des visites guidées, des ateliers participatifs et autres formats nocturnes multiplieront les façons d'entrer en dialogue avec les oeuvres proposées dans cette nouvelle édition de Jaou Tunis. «Une attention particulière est portée à sa dimension locale et inclusive, avec la volonté de créer des espaces de rencontre et de participation ouverts à tous. En collaboration avec les associations ADO+, Gaia et Ibsar, des ateliers et des actions spécifiques ont ainsi été mis en place pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap et améliorer concrètement l'accessibilité à l'ensemble de la programmation.», lit-on dans un communiqué transmis par la Biennale.

Lancé en 2024 par la Fondation Art Explora (créée en 2019 et reconnue d'intérêt public, avec pour objectifs de démocratiser la culture aux échelles locale, nationale et internationale), le festival éponyme sillonne les mers à bord du bateau-musée. À chaque escale, on y propose une programmation pluridisciplinaire et gratuite (expositions, concerts, conférences, spectacles) déployée sur le bateau, à quai et dans la ville d'accueil. Depuis son lancement, l'exposition s'est arrêtée dans 15 villes portuaires à travers 11 pays, réunissant plus de 400.000 visiteurs.