Tunisie: Numéro vert - Symbole d'un service public absent

Gratuit, affiché partout, le numéro vert est censé rapprocher administrations et citoyens. Mais derrière l'image d'accessibilité, il se révèle trop souvent un mirage : attente interminable, serveurs vocaux labyrinthiques, absence de réponse humaine. Symbole d'un service public qui parle beaucoup... mais n'écoute pas assez.

Une vitrine plus qu'un service

Le numéro vert est devenu un réflexe institutionnel. Chaque organisme veut afficher son canal gratuit, preuve de modernité et d'ouverture. Mais dans bien des cas, il s'agit d'abord d'une vitrine de communication : montrer qu'on "fait quelque chose", sans garantir l'efficacité réelle.

À l'usage, le constat est amer. Les appels se perdent dans des menus automatisés, les instructions mécaniques désorientent, et l'absence d'interlocuteur humain laisse un goût d'abandon. Le citoyen ressort avec le sentiment d'avoir parlé à une machine, non à une institution.

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Le paradoxe moderne

Le numéro vert devait être un pont entre l'administration et l'usager. Il se transforme trop souvent en mur sonore. Ce paradoxe nourrit une crise de confiance : quand l'État promet une écoute gratuite mais ne la tient pas, c'est la crédibilité même du service public qui s'érode.

Le citoyen n'attend pas un gadget de communication. Il attend une voix, une réponse, une solution. Tant que le numéro vert restera un outil creux, il incarnera la bureaucratie qui se donne des airs d'accessibilité... mais qui refuse l'essentiel : l'écoute.