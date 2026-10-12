Tunisie: Le Pr Ahmed Hosny à La Presse - « Notre mémoire est fragilisée par la dispersion de l'attention »

Les troubles de la mémoire préoccupent de plus en plus les spécialistes et les professionnels investis dans la santé, en général, et dans la santé mentale et cognitive, en particulier. Le mode de vie de l'Homme actuel se caractérise par une frénésie sans précédent. Ce rythme, qui semble surpasser la capacité humaine, fait partie des facteurs propices à la détérioration de la mémoire. Or, cette dernière constitue un élément essentiel et vital au quotidien. Elle représente le vecteur de l'autonomie par excellence. Aussi, ses troubles intriguent-ils le Pr Ahmed Hosny, psychothérapeute et praticien en Tecc, qui a consacré, d'ailleurs, son récent ouvrage à ce thème intitulé : Les troubles de la mémoire : causes, conséquences et solutions. Il accorde à La Presse le présent entretien.

Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre sur les troubles de la mémoire ?

J'ai souhaité écrire ce livre sur les troubles de la mémoire, parce que la mémoire occupe une place essentielle dans notre vie quotidienne, tout en restant souvent mal comprise. Les oublis sont fréquents et peuvent parfois susciter inquiétude et incompréhension. À travers cet ouvrage, je souhaite apporter au lecteur des explications simples et accessibles sur le fonctionnement de la mémoire, les différents troubles qui peuvent l'affecter, leurs conséquences ainsi que les moyens de prévention et les solutions possibles. L'objectif est avant tout d'informer, de rassurer et de donner à chacun des clés pour mieux comprendre et préserver sa mémoire. Cet ouvrage part d'une préoccupation très humaine et concrète.

La mémoire ou la capacité de mémorisation est-elle, réellement, menacée par le rythme de la vie et les nouvelles technologies ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Je dirais que la mémoire est moins directement menacée par les nouvelles technologies que fragilisée par certains usages que nous en faisons et par le rythme de vie actuel.

Notre cerveau a besoin d'attention, de répétition, de repos et de temps pour traiter les informations et les transformer en souvenirs durables. Or, nous vivons dans un environnement marqué par la rapidité, les sollicitations permanentes, les notifications et le passage fréquent d'une activité à une autre. Cette dispersion de l'affection risque de nuire à la qualité de l'apprentissage et rendre la mémorisation plus difficile.

Les technologies numériques ne sont, toutefois, pas uniquement néfastes. Elles peuvent également soutenir la mémoire grâce aux rappels, aux outils d'organisation et à l'accès aux connaissances. Tout dépend donc de la manière dont nous les utilisons

Le véritable enjeu n'est pas de condamner les nouvelles technologies, mais d'apprendre à les utiliser sans renoncer aux conditions essentielles au bon fonctionnement de notre mémoire : l'attention, le sommeil, la concentration et les échanges humains.

Notre mémoire n'est donc pas nécessairement condamnée par la modernité ; elle a surtout besoin que nous lui accordions le temps et les conditions nécessaires pour fonctionner pleinement.

Pourquoi les mécanismes de la mémoire sont-ils fragilisés?

Les mécanismes de la mémoire peuvent être fragilisés par plusieurs facteurs, qui sont souvent liés les uns aux autres. Pour bien mémoriser, notre cerveau a besoin d'attention, de concentration, de sommeil et d'un certain équilibre émotionnel. Le stress chronique, l'anxiété, la fatigue et le manque de sommeil peuvent perturber notre capacité à enregistrer, à concevoir et à retrouver les informations. Lorsque notre esprit est constamment préoccupé ou sollicité, nous disposons de moins de ressources attentionnelles pour apprendre et mémoriser efficacement. Notre environnement joue également un rôle important. Les interruptions fréquentes, la multiplication des écrans et le passage permanent d'une activité à une autre peuvent disperser notre attention et rendre l'apprentissage moins efficace.

Il faut cependant rappeler que les difficultés de mémorisation ne sont pas toutes liées à notre mode de vie. L'âge, la prise de certains médicaments, des maladies ou des troubles neurologiques en sont, aussi, des facteurs favorisants.

Comprendre les mécanismes de la mémoire, c'est donc comprendre qu'elle ne dépend pas uniquement de notre cerveau, mais aussi de notre état physique, psychologique et notre environnement.

Préserver, par conséquent, sa mémoire suppose ainsi de prendre soin de sa santé, de son sommeil et de son équilibre émotionnel, tout en restant attentif aux difficultés persistantes qui méritent un avis médical.

Y a-t-il des solutions pour préserver la capacité de mémorisation sinon d'atténuer la fréquence et l'intensité des troubles ?

Oui, il existe plusieurs moyens de préserver sa capacité de mémorisation et de favoriser le bon fonctionnement de la mémoire. Même si nous ne pouvons pas éviter toutes les difficultés liées à l'âge ou certaines maladies neurologiques, nous pouvons, par contre, agir sur plusieurs facteurs liés à notre mode de vie.

Tout d'abord, le sommeil joue un rôle essentiel dans la consolidation des souvenirs. Une activité physique régulière contribue aussi à la bonne santé du cerveau.

Il est, par ailleurs, important de stimuler ses capacités intellectuelles en lisant, en apprenant de nouvelles choses ou en pratiquant des activités qui sollicitent la réflexion.

Les relations sociales constituent aussi un facteur intéressant à renforcer : discuter, échanger des idée et partager des expériences mobilisent différentes fonctions cognitives.

Il est également utile d'apprendre à gérer le stress, car une anxiété importante est susceptible de perturber l'attention et rendre la mémorisation plus ardue.

Enfin, il faut réhabiliter certaines habitudes simples, comme prendre le temps de se concentrer sur une tâche, répéter les informations importantes et limiter les interruptions inutiles, notamment celles provoquées par les notifications numériques.

Préserver sa mémoire ne consiste donc pas à entraîner son cerveau à tout prix, mais à lui offrir des conditions favorables à son fonctionnement. La mémoire s'entretient tout au long de la vie, grâce à des habitudes régulières, à la curiosité intellectuelle et à une bonne hygiène de vie. En cas de difficultés nouvelles importantes ou persistantes, il reste toutefois essentiel de consulter un professionnel de santé afin d'en rechercher les causes.

Les troubles de la mémoire anticipent-ils sur la maladie d'Alzheimer ?

Les troubles de la mémoire peuvent parfois constituer l'un des premiers signes de la maladie d'Alzheimer, mais il serait inexact d'affirmer que tout oubli annonce cette maladie.

Nous oublions tous certaines informations au cours de notre vie. Ces oublis sont souvent liés au stress, à la fatigue, au manque de sommeil ou à une attention insuffisante. Ils ne sont donc pas nécessairement le signe d'une maladie neurologique.

En revanche, lorsque les difficultés deviennent fréquentes, persistent et s'aggravent progressivement, elles méritent d'être prise au sérieux. Il arrive, par exemple, qu'une personne oublie des événements récents, répète plusieurs fois les mêmes questions ou rencontre des difficultés inhabituelles dans des activités qu'elle maîtrisait auparavant.

Il est encore judicieux de rappeler que la maladie d'Alzheimer ne se manifeste pas uniquement par des troubles de la mémoire, elle peut affecter d'autres fonctions cognitives, comme le langage, l'orientation ou le raisonnement.

Aussi, convient-il de faire la distinction entre un oubli occasionnel et une difficulté persistante et évolutive qui affecte la vie quotidienne. En cas de doute, il est important de consulter un spécialiste de la santé afin de rechercher les causes du trouble, car le diagnostic ne peut aucunement être posé sur la seule présence des oublis à répétition. Une évaluation s'impose car elle permet de distinguer les différentes causes possibles.

Que recommandez-vous à travers votre livre?

À travers mon livre Les troubles de la mémoire : Causes, conséquences et solutions, je souhaite avant tout sensibiliser le public à l'importance de la mémoire dans notre vie quotidienne et lui permettre de mieux comprendre son fonctionnement.

Mon objectif est de montrer que les troubles de la mémoire ne doivent être ni systématiquement dramatisés ni banalisés. Il est important d'en comprendre les causes possibles, de reconnaître les situations qui nécessitent une attention particulière et de savoir vers qui se tourner lorsque les difficultés deviennent préoccupantes.

Je souhaite également encourager chacun à adopter des habitudes favorables à la santé cérébrale : préserver son sommeil, pratiquer une activité physique régulière, entretenir sa curiosité intellectuelle, maintenir des relations sociales et accorder davantage de place à l'attention et à la concentration dans un quotidien marqué souvent par la précipitation.

Enfin j'aimerais que cet ouvrage contribue à changer notre regard sur les troubles de la mémoire.

Derrière les oublis, il peut y avoir des inquiétudes, une perte de confiance et parfois une souffrance pour la personne concernée comme pour son entourage. Il est donc essentiel d'aborder ces difficultés avec bienveillance, sans jugement et sans tirer de conclusion hâtives.

Mon souhait est que chacun puisse trouver dans ce livre des connaissances utiles, des conseils accessibles et surtout une meilleure compréhension de la mémoire, afin d'en prendre soin tout au long de sa vie. Préserver sa mémoire, c'est aussi préserver son autonomie, sa confiance en soi et une part essentielle de son identité.