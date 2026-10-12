Tunisie - Le déficit commercial atteint près de 21 milliards de dinars à fin septembre 2026

Le déficit commercial s'est aggravé au cours des neuf premiers mois de 2026, atteignant près de 21 milliards de dinars (20,997 milliards), contre 16,727 milliards de dinars à la même période de 2025, selon le bulletin du commerce extérieur aux prix courants, publié lundi par l'Institut national de la statistique (INS).

Le taux de couverture a, pour sa part, reculé de 73,5 % à fin septembre 2025 à 70,6 % à fin septembre 2026.

Cette évolution s'explique par une hausse des importations (+13,1 %), à 71,397 milliards de dinars, plus rapide que celle des exportations (+8,6 %), qui ont atteint 50,400 milliards de dinars.

Les importations ont augmenté dans l'ensemble des groupes de produits, notamment les produits énergétiques (+32 %), les produits alimentaires (+16,3 %), les matières premières et demi-produits (+9,6 %), les biens de consommation (+9,5 %) et les biens d'équipement (+6,3 %).

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Du côté des exportations, les hausses les plus marquées ont concerné les industries agroalimentaires (+20,3 %), portées notamment par l'augmentation des ventes d'huile d'olive, ainsi que les industries mécaniques et électriques (+9,9 %). Les exportations du secteur de l'énergie ont également progressé de 43,1 %, sous l'effet de la hausse des ventes de produits raffinés.

En revanche, les exportations ont reculé dans les secteurs des mines, des phosphates et dérivés (-16,5 %), ainsi que du textile, de l'habillement et du cuir (-4,7 %).

Selon les données de l'INS, le déficit commercial provient essentiellement des produits énergétiques (-10,480 milliards de dinars), des matières premières et demi-produits (-5,241 milliards), des biens d'équipement (-3,422 milliards) et des biens de consommation (-2,772 milliards). En revanche, le groupe des produits alimentaires a enregistré un excédent de 919 millions de dinars.

Hors énergie, le déficit commercial s'est réduit à 10,517 milliards de dinars. À l'inverse, le déficit de la balance énergétique s'est creusé de 29,2 %, passant de 8,106 milliards de dinars à fin septembre 2025 à 10,480 milliards à fin septembre 2026.