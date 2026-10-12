Tunisie: Dattes à Tozeur - Une production attendue de 62 000 tonnes, en baisse de 12 %

La récolte des dattes au titre de la saison en cours devrait débuter aux alentours du 20 octobre, tandis que les quantités actuellement exposées au marché de gros des dattes proviennent d'initiatives individuelles de certains agriculteurs, a indiqué le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche (Urap) à Tozeur, Mohsen Maïti.

Il a estimé, à l'Agence TAP, que la production de la nouvelle saison à environ 62 mille tonnes à l'échelle du gouvernorat, soit une baisse d'environ 12% par rapport à la saison précédente, en raison de l'impact de la hausse des températures sur les palmiers-dattiers.

Il a, toutefois, souligné que la récolte de cette année se distingue par une qualité supérieure, notamment en raison de l'absence de la pyrale des dattes et de foyers d'infestation par l'acarien du palmier-dattier.

Il a néanmoins relevé un retard dans la commercialisation des dattes sur pied, une pratique courante chez les agriculteurs du Jérid. À ce stade, le taux de vente sur pied ne dépasse pas 21% dans l'ensemble des oasis anciennes et modernes.

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Le taux de vente sur pied n'a ainsi pas dépassé 21% dans l'ensemble des oasis anciennes et modernes, une situation qui pourrait contraindre les agriculteurs à récolter eux-mêmes leurs dattes et à les écouler sur le marché de gros, alors qu'un grand nombre d'entre eux disposent de moyens limités et peinent à prendre en charge les coûts de la récolte.

Face à cette situation, le président de l'URAP a appelé les agriculteurs à échelonner la récolte et la mise en vente de leurs dattes, afin d'éviter une concentration de l'offre sur le marché de gros susceptible d'accentuer la pression à la baisse sur les prix.