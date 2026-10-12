Tunisie: Phosphate - 15 milliards de dinars nécessaires pour porter la production tunisienne à 10 millions de tonnes

La Tunisie aurait besoin d'investissements estimés à 15 milliards de dinars sur cinq ans pour porter sa production annuelle de phosphate à 10 millions de tonnes, selon Mohamed Ali Fenira, rapporteur de la Commission de l'industrie et de l'énergie à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Intervenant lundi 12 octobre 2026 sur express Fm, le député a souligné que la réalisation de cet objectif dépend de la mobilisation des financements nécessaires et de la mise en oeuvre d'une réforme globale du secteur.

Ces investissements devraient couvrir l'ensemble de la chaîne de production, depuis l'extraction jusqu'au transport, en passant par le lavage du phosphate et sa transformation chimique. Ils permettraient notamment de renouveler les équipements industriels, de moderniser les unités de production et de réhabiliter les infrastructures, a-t-il expliqué.

Pour Mohamed Ali Fenira, les difficultés rencontrées ces dernières années dans la mobilisation des ressources financières figurent parmi les principaux facteurs ayant freiné le développement de la filière, malgré les engagements successifs visant à porter la production à 10 millions de tonnes par an.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le député a également alerté sur les répercussions des perturbations de la production de phosphate sur d'autres secteurs économiques, en particulier l'agriculture. Il a notamment évoqué les pénuries touchant certains intrants essentiels, dont le phosphate diammonique (DAP), et le risque de voir ces tensions s'étendre à d'autres produits.

Énergies renouvelables : trois axes pour développer le solaire

Outre la relance du phosphate, Mohamed Ali Fenira a abordé l'objectif national de porter à 35 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité. Il a estimé que cet objectif était réalisable, à condition de poursuivre les investissements et de mobiliser différents mécanismes de financement, sans dépendre exclusivement des ressources publiques.

Le député a distingué trois principaux axes de développement de l'énergie solaire. Le premier concerne l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des logements et des établissements. Ce segment connaît, selon lui, une demande croissante, avec une production attendue de 100 mégawatts en 2026. Si la tendance actuelle se maintient, la capacité pourrait atteindre 200 mégawatts en 2027.

Le deuxième axe repose sur les investissements privés dans des projets solaires d'une capacité comprise entre 1 et 10 mégawatts. Le troisième concerne les grands projets de production d'électricité, dont certains peuvent atteindre une capacité de 600 mégawatts dans le cadre du régime des concessions.

Mohamed Ali Fenira a souligné l'importance de poursuivre le développement de ces trois segments, encadrés par les mécanismes juridiques régissant les investissements dans les énergies renouvelables depuis 2015. L'objectif est de renforcer l'attractivité du secteur et d'accroître la contribution de l'énergie solaire à la production électrique nationale.

Diversifier le mix énergétique

Le député a toutefois insisté sur la nécessité de diversifier les sources de production d'électricité, en évitant une dépendance exclusive au gaz naturel ou au solaire. La production photovoltaïque étant intermittente, elle ne permet pas de répondre seule aux besoins énergétiques, notamment durant la nuit.

Il a ainsi appelé à développer l'énergie éolienne et à investir dans l'hydrogène vert, deux filières susceptibles, selon lui, de contribuer au renforcement de la sécurité énergétique de la Tunisie.

Évoquant les accords relatifs à l'hydrogène vert avec l'Algérie, Mohamed Ali Fenira a exprimé le souhait que la Tunisie puisse participer directement aux activités de production et aux investissements liés à cette filière. Il a estimé que le pays ne devrait pas se limiter à un rôle de transit pour le transport de l'hydrogène à travers son territoire.

La réalisation des objectifs fixés dans les domaines du phosphate et de l'énergie suppose ainsi, selon le député, de mobiliser les financements nécessaires, de moderniser les infrastructures et de créer un environnement favorable aux investissements, afin de renforcer les capacités de production et la sécurité énergétique du pays.