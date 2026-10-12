Tunisie: Grands projets - Nouvelle vision pour un développement durable et inclusif

La réalisation de certains grands projets, malgré leur importance dans la transformation de la physionomie du paysage socioéconomique national, avance à un rythme plutôt lent, alors que d'autres sont carrément à l'arrêt. Cette situation inadmissible, qui révolte le Chef de l'Etat, l'amène à réaffirmer, à chaque fois, l'urgence de mettre définitivement un terme à ces blocages provoqués et délibérés, tout en rappelant qu'il n'y aura « aucune immunité ni exception pour les responsables défaillants ».

Le rythme de réalisation des grands projets que tous les observateurs qualifient de trop lent, malgré des fonds mobilisés et des études finalisées, a toujours freiné l'élan de relance socioéconomique.

Un constat qui s'explique, en grande partie, par le manque d'engagement et de sérieux, et l'inaction de certains responsables. Sans parler, bien entendu, de la corruption administrative et de la mauvaise gouvernance financière.

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Et c'est en raison de ce manquement que le Président de la République ne cesse, à chaque fois, de dénoncer les blocages « provoqués et délibérés » de certains grands projets, alors que les budgets indispensables à leur réalisation sont déjà mobilisés. D'où cette détermination de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette « politique de sabotage » et rompre définitivement avec les « erreurs du passé ». Et la question est d'autant plus sensible que ces projets « à l'arrêt » concernent des secteurs prioritaires.

Le Chef de l'Etat estime même qu'il est inadmissible que le peuple tunisien supporte les charges des crédits internationaux pour des projets non réalisés. C'est pour cette raison qu'il réaffirme qu'il « n'y aura aucune immunité ni exception pour les responsables défaillants ».

Il faut reconnaître que le paysage socioéconomique national, en plein chantier de reconstruction, a besoin d'un environnement sain, d'engagement sincère, d'une citoyenneté authentique, de gestion transparente et de qualification professionnelle.

Un souci de capitalisation

D'ailleurs, la Cheffe du gouvernement a rappelé, lors de la réunion, le 8 octobre, de la Commission nationale des grands projets, l'urgence d'accélérer le rythme de réalisation, de respecter les délais fixés et de se conformer aux normes de la qualité totale. Des dispositions qu'elle qualifie d'incontournables étant donné leur apport dans la réinvention et la transformation de l'environnement socioéconomique national, notamment en termes de valorisation de l'investissement, de redynamisation de l'emploi, de rééquilibrage régional, de consolidation de la justice sociale et de diversification des sources de créations de richesses.

Toutefois, pour relever ces défis stratégiques et leur garantir une meilleure capitalisation, il est nécessaire de respecter certains leviers fondamentaux. Il s'agit surtout du partage précis des responsabilités pour éviter les confusions et encore plus les conflits d'intérêts, de la priorisation des projets selon leur importance et leur valeur pour pouvoir maximiser les profits, et le maintien d'une politique de contrôle et de suivi rigoureuse pour évaluer régulièrement la valeur et les indicateurs de performance, ou pour intervenir rapidement en cas de contraintes.

Il s'agit, aussi, du respect d'une gestion proactive des risques pour garantir une budgétisation réaliste des projets, anticiper les crises et, si besoin est, préparer les scénarios alternatifs.

Mais l'essentiel serait, certainement, comme le retient le Plan 2026-2030, de transformer les grands projets en véritable vision d'un développement durable et inclusif et passer, ainsi, d'une logique de construction purement technique à une logique de véritable impact socioéconomique.

Il est question, somme toute, d'une gestion selon une approche systémique et transversale.