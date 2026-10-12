Tunisie - Un nouvel hôtel quatre étoiles ouvre ses portes aux portes du pays

12 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Le Tozeur Plaza by Odyssée, un établissement hôtelier classé quatre étoiles, a accueilli ses premiers clients le 10 octobre 2026 à Tozeur, dans le Sud-Ouest tunisien, après des travaux de rénovation. Anciennement connu sous le nom de Palmeraie, l'hôtel dispose de 105 unités d'hébergement et vient enrichir l'offre touristique de la région, notamment dans les segments du tourisme culturel, saharien et des séjours de loisirs.

L'ouverture a été annoncée le 11 octobre par le média spécialisé Destination Tunisie, dans une publication consacrée au nouvel établissement. Le groupe Horchani, à travers sa division hôtelière Odyssée Hotels, avait auparavant confirmé l'acquisition du Tozeur Plaza et annoncé son intention de développer l'établissement sous cette enseigne.

Une capacité de 105 chambres

L'hôtel compte 105 chambres, réparties entre 85 chambres doubles, huit triples, six quadruples, cinq suites et une suite familiale. Son aménagement associe un style contemporain à des éléments inspirés de l'identité locale, avec une offre destinée à différentes catégories de clientèle, notamment les familles, les groupes culturels, les touristes individuels et les voyageurs d'affaires.

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La direction de l'établissement indique vouloir proposer une expérience hôtelière associant l'identité de la destination, le confort et l'hospitalité de la marque Odyssée.

Tozeur, une destination culturelle et saharienne

Connue pour son architecture traditionnelle en briques d'argile, ses palmeraies et sa proximité avec le Chott el-Jérid, Tozeur constitue une destination du Sud tunisien tournée vers le tourisme culturel, les excursions sahariennes et la découverte des oasis.

L'arrivée du Tozeur Plaza by Odyssée s'inscrit dans l'évolution de l'offre hôtelière locale. Le groupe Horchani présente cette acquisition comme une étape du développement de sa division Odyssée Hotels, qui comprend également d'autres établissements touristiques en Tunisie.

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