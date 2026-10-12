Tunisie: Fête nationale de la Corée - LG met en avant ses innovations technologiques au pays

À l'occasion de la Fête nationale de la Corée, célébrée le 8 octobre 2026, LG Electronics Tunisie a présenté ses dernières innovations technologiques et annonce le lancement, en 2027, d'une gamme de produits encastrables sur le marché tunisien.

LG Electronics Tunisie a pris part à la célébration de la Fête nationale de la Corée, à travers un espace d'exposition dédié à ses dernières innovations technologiques. Cette participation s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et la Corée du Sud, établies en 1969 et appelées à franchir une nouvelle étape, avec la célébration de leur 60e anniversaire diplomatique en 2029.

Mettant à l'honneur les liens bilatéraux entre les deux pays dans les domaines économique, culturel et technologique, cet événement a constitué une occasion de valoriser le savoir-faire coréen en matière d'innovation et de présenter des solutions technologiques conçues pour améliorer le confort et le quotidien des consommateurs.

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À travers son espace d'exposition, LG Electronics Tunisie a mis en lumière plusieurs de ses innovations, notamment ses téléviseurs OLED, qui offrent une expérience visuelle immersive, ainsi que ses nouveaux modèles d'aspirateurs récemment introduits sur le marché tunisien. Ces produits illustrent l'engagement de la marque à proposer des solutions associant performance, design et simplicité d'utilisation.

Une nouvelle gamme de produits encastrables sur le marché tunisien

Dans la continuité de sa démarche d'innovation et de diversification, LG Tunisie prévoit de lancer, dès 2027, une nouvelle gamme de produits encastrables sur le marché tunisien. Cette nouvelle offre ambitionne de répondre aux attentes des consommateurs tunisiens en matière d'aménagement, de fonctionnalité et d'intégration harmonieuse des équipements dans les espaces de vie contemporains. Elle témoigne de la volonté de LG d'élargir continuellement ses solutions afin d'accompagner les évolutions des besoins des ménages tunisiens.

À travers sa participation à la Fête nationale de la Corée et l'annonce de ses perspectives de développement sur le marché local, LG Electronics Tunisie réaffirme son engagement à rendre les innovations technologiques accessibles aux consommateurs tunisiens. La marque entend poursuivre le développement d'une offre diversifiée, combinant technologie, qualité et design, tout en contribuant au dynamisme des échanges économiques entre la Tunisie et la Corée du Sud.

À l'approche du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2029, cette participation témoigne également de l'importance des échanges économiques et technologiques dans le renforcement des liens entre les deux pays.