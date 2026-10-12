Maroc: Le pays, un partenaire naturel de l'Italie

Ancien chef du gouvernement italienAncien président de la Commission européenne

Les transformations politiques qui se sont succédé ces dernières années ont vu le déclin de puissances historiques et l'émergence de nouveaux acteurs, dans un contexte de concurrence mondiale dont les contours évoluent de jour en jour.

Une telle introduction semble généralement annoncer une analyse des relations entre la Chine et les Etats-Unis. Je souhaiterais toutefois m'arrêter brièvement sur un autre constat : les pays considérés comme moins importants peuvent, eux aussi, saisir les opportunités qui se présentent pour renforcer leur position et tirer parti de ces transformations. Dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas uniquement du climat au sens météorologique du terme, mais surtout du climat politique et économique.

Je voudrais prendre le Maroc comme exemple, compte tenu de ses relations étroites avec l'Italie.

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Selon les dernières données de l'Institut national italien de la statistique (Istat), 413.000 citoyens marocains résident en Italie. La communauté marocaine, aux côtés de la communauté albanaise, occupe ainsi la deuxième place parmi les communautés étrangères les plus durablement implantées dans le pays.

A cela s'ajoute l'augmentation des flux touristiques vers ce pays africain qui, malgré une population inférieure à 40 millions d'habitants, joue un rôle central dans les relations entre l'Afrique et l'Europe et occupe une place de plus en plus importante dans les relations entre les pays africains eux-mêmes.

Tout cela s'inscrit dans la volonté du Maroc de préserver ses relations internationales comme un pilier permanent de sa stratégie, non seulement avec la Chine, l'Union européenne et les Etats-Unis, mais également avec la grande majorité des pays du monde. Une approche qui contraste avec celle d'autres Etats africains, généralement placés sous l'influence d'une puissance étrangère.

A une époque où les alliances deviennent de plus en plus fluctuantes, cette stratégie revêt une importance fondamentale pour attirer les investissements étrangers. Grâce à la continuité gouvernementale garantie par le rôle particulier de la Monarchie, Rabat apparaît comme un facteur de stabilité et de sécurité que les investisseurs ne retrouvent pas nécessairement dans des pays plus grands et plus puissants.

Je voudrais, dans ce contexte, évoquer quelques exemples qui illustrent plus clairement la voie empruntée par le Maroc.

Le premier est, bien entendu, le port de Tanger, qui s'inscrit dans une vision nationale visant à faire du Maroc un pont le reliant au reste du monde. Son trafic atteint 12 millions de conteneurs par an, soit l'équivalent du volume total de conteneurs traité par l'ensemble des ports italiens.

A quelques dizaines de kilomètres de Tanger, sur la côte méditerranéenne, un deuxième port de grande envergure est en cours de construction. Les travaux sont déjà bien avancés et cette infrastructure sera spécialisée dans les opérations de transport liées à l'industrie, au pétrole et à l'énergie.

Le deuxième exemple concerne l'industrie automobile, à laquelle s'ajoute une industrie aéronautique et spatiale exceptionnelle, qui a attiré de grandes entreprises internationales. L'an dernier, la production automobile marocaine a dépassé le demi-million de véhicules, soit deux fois la production italienne.

Bien entendu, les entreprises qui s'implantent au Maroc ne visent pas uniquement le marché intérieur : elles misent également sur l'exportation. C'est ce qui explique notamment l'un des investissements chinois de grande ampleur dans le secteur des batteries, destinées aussi bien aux véhicules qu'au stockage de l'énergie nécessaire pour compenser les fluctuations de la production d'électricité éolienne et solaire.

Le coût de ce projet, qui s'étend sur une superficie de 600 hectares, dépassera les six milliards d'euros. Son inauguration est prévue pour le mois prochain. Aucun projet comparable par son ampleur n'existe dans un pays européen. Le site a été conçu pour produire des batteries destinées à être exportées dans le monde entier, tout en limitant les obstacles liés aux tensions politiques internationales.

Il est naturel que la technologie de base soit chinoise, tandis que les matières premières proviennent de plus en plus d'Afrique, tout comme la main-d'oeuvre. Lorsque le projet fonctionnera à pleine capacité, il devrait employer, directement ou indirectement, environ 25.000 travailleurs marocains, qui bénéficieront de programmes de formation hautement spécialisés.

J'ai naturellement mis en avant les principaux atouts d'un pays qui doit encore faire face à d'importants défis. Le revenu annuel moyen par habitant y est inférieur à 5.000 dollars, contre plus de 40.000 dollars en Italie. Les disparités entre les villes et les campagnes restent considérables. Le système éducatif n'a pas encore atteint le niveau souhaité dans l'enseignement secondaire et universitaire, tandis que le secteur de la santé souffre d'un manque de médecins et que de nombreux hôpitaux ne répondent pas toujours aux exigences de notre époque.

Les investissements étrangers et les efforts publics considérables consacrés aux infrastructures constituent le socle des taux de croissance élevés enregistrés par le Maroc ces dernières années.

Le touriste qui se rendra au Maroc pour assister à la prochaine Coupe du monde de football découvrira un réseau autoroutier développé ainsi que des lignes ferroviaires à grande vitesse reliant les principales villes du pays.

Toutefois, la poursuite de cette évolution reste conditionnée par une transformation en profondeur du tissu des petites entreprises, qui dominent les différents secteurs de l'économie et affichent des niveaux de productivité insuffisants au regard des ambitions d'un pays désireux de poursuivre sa modernisation et de s'adapter aux exigences contemporaines.

Pour revenir aux relations entre l'Italie et le Maroc, force est de constater que les relations politiques et économiques entre les deux pays restent en deçà de leur potentiel, malgré leur proximité géographique. Cette situation s'explique notamment par les tensions entre le Maroc et l'Algérie au sujet du Sahara.

En effet, l'Italie, notamment depuis l'interruption de ses approvisionnements en gaz russe, se trouve contrainte de maintenir ses importations de gaz algérien, compte tenu du rôle essentiel de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie. Cette situation empêche le rapprochement naturel entre le Maroc et l'Italie de se transformer en une coopération globale.

Les relations que le Maroc s'efforce de nouer avec les différents pays du monde semblent connaître une exception dans le cas de l'Algérie, avec laquelle les rapports sont marqués depuis des années par une impasse difficile à surmonter. Il en va de même pour les relations avec tous les acteurs qui, en raison de leurs intérêts, sont amenés à traiter avec l'Algérie.

Il ne nous reste qu'à espérer qu'il sera possible de surmonter ce différend, qui porte préjudice aux deux parties, et de parvenir à un règlement fondé sur le consensus.

Un compromis judicieux constitue non seulement la plus haute expression du discernement, mais aussi une démarche permettant à toutes les parties qui parviennent à le conclure d'en tirer des bénéfices.