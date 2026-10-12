Maroc: Ouverture à Rabat de la Semaine nationale de la cybersécurité, « Morocco CyberSecurity Week »

En exécution des Hautes Instructions Royales, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DGSSI), relevant de l'Administration de la Défense Nationale, organise, du 12 au 14 octobre à Rabat, la Semaine nationale de la cybersécurité, « Morocco CyberSecurity Week ».

La séance d'ouverture de cet événement a été marquée par l'intervention de M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'Administration de la Défense nationale, et la présence de responsables gouvernementaux, dont des ministres africains, ainsi que d'éminentes personnalités nationales et internationales, indique un communiqué de l'Administration de la Défense Nationale.

Placé sous le thème « La cybersécurité au service de la transformation numérique et du développement », cet événement démontre que ces enjeux sont étroitement liés. La cybersécurité constitue en effet un pilier essentiel de la confiance, indispensable pour un environnement sûr et favorable au succès des efforts de transformation numérique.

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Durant trois jours, cet événement réunit des décideurs, des experts et des professionnels de la cybersécurité autour d'un programme riche de tables rondes et d'ateliers. Les échanges portent notamment sur la protection des infrastructures d'importance vitale, le rôle des stratégies nationales, le développement des compétences et des capacités, la lutte contre la cybercriminalité, la sécurité des services cloud, ainsi que sur l'apport de l'intelligence artificielle (IA) à la sécurité et à la résilience du cyberespace. Cette rencontre offre également l'occasion de découvrir les meilleures pratiques et les solutions innovantes adoptées au niveau international.

En parallèle, plusieurs ateliers et formations sont programmés au profit d'experts et de professionnels du Maroc et d'autres pays arabes et africains, dont un atelier animé par l'Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR). Un exercice de cybersécurité est également prévu en coopération avec l'Union internationale des télécommunications (UIT), avec la participation de représentants d'une trentaine de pays.

La dimension africaine de cette manifestation se traduit par une journée entière consacrée aux enjeux et défis de la cybersécurité sur le continent. À ce titre, un atelier sur la cyberdiplomatie sera organisé au profit des ambassades africaines accrédités au Maroc, en coopération avec Smart Africa et avec l'Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI). Dans le même sillage, des réunions du Réseau africain des autorités nationales de cybersécurité (ANCA) se tiendront en marge de l'événement. Ces activités témoignent de l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la coopération et du dialogue régional en matière de cybersécurité.

Au-delà de ces activités, la manifestation accueillera également un espace d'exposition des sociétés nationales et internationales pour présenter leurs solutions et services de cybersécurité et saisir des opportunités de rencontres et de partenariats.

Dans son allocution d'ouverture, M. Loudyi a souligné que la protection des systèmes d'information nationaux et le renforcement de leur résilience s'imposent désormais comme une nécessité face aux mutations numériques, rappelant que les cyberattaques ne sont plus un risque hypothétique, mais une réalité à laquelle tous les pays sont confrontés sans exception, et dont l'intelligence artificielle accélère l'impact.

Il a indiqué que la réponse à ces défis exige une vision nationale claire, articulée autour de piliers complémentaires : une stratégie nationale, un cadre juridique et normatif, le développement des capacités, la sensibilisation, le renforcement des capacités de détection et de réponse et la coopération régionale arabe, africaine et internationale.

M. Loudyi a également présenté les chantiers lancés par la DGSSI au cours des dernières années, dont notamment la généralisation des centres opérationnels de sécurité (SOC), le renforcement du contrôle et de l'audit et la formation des responsables de sécurité.

Rappelant que la cybersécurité requiert un effort continu et une vigilance permanente, il a cité quatre priorités à court terme. Il s'agit en l'occurrence de : la formation des talents, le soutien aux sociétés composant l'écosystème national de cybersécurité, la protection des infrastructures d'importance vitale et la prise en compte des défis liés à l'intelligence artificielle.

M. Loudyi a enfin insisté sur la responsabilité partagée de l'ensemble des acteurs, qu'ils relèvent du secteur public ou privé, dans le renforcement de la résilience collective, conclut le communiqué.