Cote d'Ivoire: Jeux de hasard - Un dispositif de prise en charge des joueurs à risque en préparation

Les deux institutions ont signé une convention de partenariat pour mieux détecter les comportements à risque, renforcer la prévention et assurer une prise en charge psychologique des joueurs problématiques en Côte d'Ivoire.

La lutte contre l'addiction aux jeux de hasard se renforce en Côte d'Ivoire. L'Autorité de régulation des jeux du hasard (ARJH) et le Centre ivoirien d'étude et de recherche en psychologie appliquée (CIERPA) ont signé, le 6 octobre 2026, à Abidjan, une convention-cadre de partenariat destinée à améliorer la prévention et la prise en charge des joueurs présentant des comportements problématiques.

Cet accord marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la politique de jeu responsable portée par l'ARJH. Il vise à mettre en place un dispositif structuré associant les compétences de régulation de l'autorité et l'expertise scientifique et psychologique du CIERPA.

Si les jeux de hasard constituent pour de nombreuses personnes une activité de divertissement, leur pratique peut entraîner, chez certains joueurs, des comportements excessifs. Ceux-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leur équilibre psychologique, leurs relations familiales, leur vie sociale et leur situation financière.

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Face à ces risques, les deux institutions entendent agir à plusieurs niveaux, de l'identification des comportements préoccupants à l'accompagnement spécialisé des personnes concernées.

Un accompagnement psychologique renforcé

Au titre de la convention, le CIERPA assurera la prise en charge des joueurs qui lui seront orientés par l'ARJH, ainsi que le suivi des situations nécessitant une intervention spécialisée.

Le partenariat prévoit également l'élaboration d'un dispositif de profilage des joueurs et la mise en place de mécanismes permettant de détecter plus tôt les situations d'addiction.

La recherche scientifique figure aussi parmi les axes de coopération. Les deux structures envisagent de conduire des études sur les addictions aux jeux de hasard en Côte d'Ivoire afin de mieux comprendre les comportements des joueurs et les facteurs de risque.

À ces actions s'ajoutent la conception d'outils de communication et l'organisation de campagnes de sensibilisation à destination du public.

L'objectif est de promouvoir des pratiques responsables et de prévenir les conséquences du jeu excessif.

La convention prévoit, par ailleurs, un appui à la création d'une cellule d'accompagnement psychologique au sein de l'ARJH, ainsi que la formation des agents chargés de la surveillance du secteur des jeux.

Protéger les joueurs et leurs familles

Pour le président du Conseil de régulation de l'ARJH, cet accord traduit une volonté commune de répondre aux conséquences néfastes des jeux de hasard. Il a notamment salué l'engagement du CIERPA à accueillir et à accompagner les joueurs souffrant d'addiction qui lui seront adressés.

De son côté, le directeur du CIERPA a souligné la portée de cette collaboration, qui va au-delà d'un simple accord administratif. Il a réaffirmé la disponibilité de son institution à mettre ses connaissances scientifiques et son expertise professionnelle au service de la prévention et de la protection des joueurs.

À travers ce partenariat, les deux structures ambitionnent d'améliorer l'identification des personnes à risque, de faciliter leur accès à un accompagnement psychologique adapté et de renforcer les actions de prévention.

Au-delà de la prise en charge individuelle, l'enjeu est également de mieux protéger les familles exposées aux conséquences sociales et financières du jeu excessif.

La réussite de cette initiative dépendra notamment de la mise en oeuvre effective des dispositifs annoncés et de leur capacité à répondre aux besoins des personnes concernées.