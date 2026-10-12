Cote d'Ivoire: Sénat - Les grands chantiers de la 2e session

Le Sénat a repris ses travaux avec un agenda marqué par plusieurs enjeux majeurs pour la gouvernance publique et le développement de la Côte d'Ivoire. En ouvrant, hier, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, la deuxième session ordinaire de l'année 2026, Kandia Camara a rappelé la responsabilité de la Chambre haute dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles et dans la recherche de réponses adaptées aux attentes des populations.

"C'est avec foi en notre avenir partagé et une confiance renouvelée dans la capacité de notre pays à relever tous les défis que je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2026 du Sénat de la République de Côte d'Ivoire", a-t-elle indiqué au terme de son allocution.

Cette reprise s'annonce dense, au regard des textes à examiner et des réflexions attendues sur plusieurs politiques publiques.

Plusieurs textes de loi à l'examen

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Au titre des travaux législatifs, les sénateurs devront se pencher sur les projets de loi de finances ainsi que sur neuf autres projets de loi. Parmi les textes annoncés, figurent le projet de loi portant réglementation de l'amélioration génétique animale en Côte d'Ivoire, celui relatif à l'orientation de la politique nationale de promotion et de développement des Petites et moyennes entreprises (Pme) et des Entreprises de taille intermédiaire (Eti).

Le calendrier prévoit également l'examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2025-290 du 7 mai 2025 qui modifie l'article 51 du Code électoral. Ces dossiers touchent à des domaines importants de l'action publique, allant du développement de l'élevage à la promotion du secteur privé, en passant par le cadre juridique électoral.

À travers l'examen de ces textes, la Chambre haute entend apporter sa contribution au processus législatif, en veillant à la qualité des dispositions soumises à son appréciation.

L'évaluation des politiques publiques au coeur des travaux

La deuxième session accordera également une place à l'évaluation des politiques publiques. En application de l'article 108 alinéa 4 nouveau du règlement du Sénat, la Commission d'évaluation des politiques publiques présentera en séance publique le rapport de sa mission consacrée à la mise en oeuvre de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales.

Cette évaluation revêt un intérêt particulier pour le fonctionnement des collectivités territoriales, appelées à jouer un rôle essentiel dans le développement local. Elle permettra d'examiner les conditions d'application du dispositif légal et d'apprécier les avancées réalisées dans le transfert des compétences de l'État.

Les sénateurs entendront également le rapport parlementaire du symposium international sur les collectivités territoriales, organisé du 26 au 28 mars. Ces travaux s'inscrivent dans la mission de représentation des collectivités territoriales confiée au Sénat et dans la réflexion sur l'amélioration de la gouvernance locale.

L'intelligence artificielle, un nouvel enjeu parlementaire

Autre chantier annoncé, la prise en compte de l'Intelligence artificielle dans le travail législatif et l'élaboration d'un cadre adapté à son développement. Pour Kandia Camara, les parlements doivent participer activement aux réflexions sur cette technologie, dont les possibilités s'accompagnent d'enjeux liés notamment à la protection des données, à la souveraineté numérique et à la place de l'humain dans la décision publique.

La présidente du Sénat a ainsi souligné la volonté de son institution de contribuer à la définition d'un cadre permettant à la Côte d'Ivoire de tirer profit de l'Intelligence artificielle au service des territoires et des citoyens, dans le respect des valeurs et des libertés.

Cette ambition s'accompagne d'un chantier de modernisation interne. La digitalisation des procédures parlementaires est en cours, avec des outils destinés à faciliter l'enregistrement des présences, le dépôt des amendements, l'archivage des travaux et, à terme, le vote électronique. Une plateforme doit également favoriser les échanges entre les sénateurs et les citoyens.

La formation pour renforcer l'expertise parlementaire

Enfin, le renforcement des compétences figure parmi les priorités de cette période. Du 12 au 15 octobre, à Yamoussoukro, le Sénat accueille une formation certifiante en ingénierie législative organisée avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) et l'Université Senghor d'Alexandrie.

Placée sous le thème "De l'idée à la loi : renforcer l'initiative parlementaire en Afrique francophone", cette session réunit cinquante participants, parlementaires et fonctionnaires parlementaires, venus notamment du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Guinée, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Tchad et du Togo.

Le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, représentait le Président de la République, Alassane Ouattara, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2026 du Sénat.

Plusieurs personnalités, dont les présidents d'institution, Yua Koffi, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert et Dr Eugène Aka Aouélé, étaient également présentes à cette cérémonie qui avait pour invitée d'honneur Huguette Nyana Ekoumé, présidente du Sénat de la République gabonaise.