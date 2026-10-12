Cote d'Ivoire: Équitation/Grand Prix Jacqueline Ouégnin 2026 - Un bel hommage à « Mamija »

Le premier Grand Prix d'équitation Jacqueline Ouégnin a tenu toutes ses promesses, le samedi 10 octobre 2026, au stade municipal de Grand-Bassam.

Devant un peu plus de 3 000 spectateurs, parmi lesquels figuraient les ministres Amadou Koné, des Transports ; Amadou Coulibaly, de la Communication ; et Sidi Tiémoko Touré, des Ressources animales et halieutiques, ainsi que des diplomates, des préfets, des députés, des maires, des hauts fonctionnaires de l'État et des chefs d'entreprise, Stéphane Ouégnin a dignement honoré sa mère, Jacqueline Thérèse Sidonie Biley Ouégnin.

L'hommage du vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara, empêché, a été lu par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Il a exalté les vertus qui caractérisaient Jacqueline Ouégnin, une femme affable au service des activités hippiques.

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Le Grand Prix, doté d'une enveloppe de 5 millions de Fcfa à partager entre les trois premiers, a été remporté par Oumrabi, un cheval d'origine arabe Ps, à la monture grise, monté par Ibrahim Dicko. Le Béninois, formé en Côte d'Ivoire, a pulvérisé la concurrence sur les 2 400 m, avant de repartir avec une enveloppe de 3 millions de Fcfa. Deuxième de ce Grand Prix, le cheval ivoirien d'origine soudanaise (Athena), appartenant à Joseph Biley et monté par Alassane Dicko, s'est vu remettre une enveloppe de 1 200 000 Fcfa. Quant au cheval Zoro et à son jockey Gondo Diomandé, ils ont empoché la somme de 800 000 Fcfa.

Les Burkinabè étaient pourtant bien partis pour une grande soirée. Ils ont remporté la première course, sur 1 200 m, dotée du prix de la Société marocaine pour l'encouragement du cheval (Sorec) et assortie d'une allocation de 2 millions de Fcfa. Cette victoire matinale a galvanisé les Ivoiriens, qui ont fait main basse sur les courses suivantes. Ils ont successivement remporté le prix du maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot (2 millions de Fcfa), celui du ministre des Sports, Adjé Silas Metch (2,5 millions de Fcfa), puis celui du directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly (2,5 millions de Fcfa), disputé sur 1 800 m.

Pour une première édition, la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) a fait très fort, avec un immense chapiteau érigé dans l'espace Vip, plusieurs stands et des expositions diverses. « Je suis un fils comblé. Maman aimait les choses bien faites et je crois que, de là-haut, elle doit être fière de nous », a déclaré Stéphane Ouégnin, président de la fédération.

Mamadou Ouattara, l'un de ses vice-présidents, n'hésite pas à rappeler tout le bien que la défunte a fait pour l'essor des sports équestres en Côte d'Ivoire. « C'est notre Jules Rimet de l'équitation. Elle a facilité notre intégration à la Fédération mondiale équestre, mis à la disposition de la fédération les moyens de sortir des sentiers battus, etc. Et aujourd'hui, on a un club fédéral qui fait la fierté du pays, à Mondoukou », souligne Mamadou Ouattara.

Pour Stéphane Ouégnin, pas question de s'arrêter à une seule édition. « Il y a eu une première édition du Grand Prix Jacqueline Ouégnin ; il y en aura une deuxième, une troisième et plus encore », estime-t-il, en promettant d'oeuvrer pour l'avènement d'un hippodrome digne de ce nom en Côte d'Ivoire afin de pouvoir organiser, pourquoi pas avec la Lonaci, des courses en ligne et en direct.

En tout cas, plus qu'un événement sportif, le Grand Prix Jacqueline Ouégnin dépasse largement les seuls résultats des compétitions. C'est l'expression d'une vision, la manifestation d'un leadership et, surtout, le début d'une transformation profonde du monde équestre en Côte d'Ivoire.