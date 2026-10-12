Cote d'Ivoire: Communiqué de presse - La Maison de l'Art célèbre sa première année et dévoile une nouvelle

Portée par la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, La Maison de l'Art a célébré son premier anniversaire le vendredi 9 octobre 2026 en renouvelant sa collection permanente et en lançant une exposition temporaire dédiée à la mémoire et à l'histoire de Grand-Bassam.

Un an après son ouverture dans la ville historique de Grand-Bassam, La Maison de l'Art s'est imposée comme un lieu de rencontre entre les artistes, les habitants, les établissements scolaires et les visiteurs venus de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. À travers ses expositions, ses ateliers, ses rencontres et ses actions de médiation culturelle, elle confirme sa vocation :

rendre l'art contemporain ivoirien et africain accessible au plus grand nombre et contribuer à son rayonnement.

Un espace culturel adopté par les populations

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En une année d'activité, La Maison de l'Art a accueilli près de 12 000 visiteurs, dont 50% de résidents, illustrant ainsi l'intérêt croissant du public et l'ancrage local du projet. Cette fréquentation s'est développée grâce à une programmation continue, associant expositions, rencontres, ateliers, masterclass et visites guidées, développée en partenariat avec des

acteurs culturels, éducatifs et institutionnels.

Depuis son ouverture, près de 3 000 enfants et adolescents ont franchi les portes de La Maison de l'Art. Cette forte participation confirme l'une des ambitions fondatrices du projet :

faire découvrir l'art dès le plus jeune âge, susciter la curiosité, développer la créativité et contribuer à faire naitre de futures vocations artistiques et culturelles.

Un engagement durable en faveur de la culture

« En ouvrant La Maison de l'Art, nous avons fait le pari qu'un lieu culturel pouvait être à la fois exigeant et accessible. L'accueil enthousiaste du public et le succès de fréquentation confirment la pertinence de notre démarche. Notre engagement en faveur de la culture s'inscrit dans la durée et ce premier anniversaire marque une nouvelle étape de notre

engagement durable en faveur de la culture. » Patrick Blas, Directeur Général de Société Générale Côte d'Ivoire et Président de la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire.

Un premier anniversaire placé sous le signe de « Mémoires et Créations »

La Maison de l'Art dévoile une nouvelle programmation autour du thème « Mémoires et Créations ». Cette programmation s'articule autour de deux expositions complémentaires :

« Grand-Bassam, mémoires partagées » : Cette exposition retrace l'histoire de GrandBassam entre 1829 et 1960 à travers photographies, cartes, plans et documents d'archives. Le parcours met en lumière les transformations urbaines, économiques et sociales de la ville ainsi que les moments marquants qui ont façonné son identité.

« Résonnances contemporaines » : En dialogue avec cette mémoire historique, cette exposition réunit plusieurs artistes contemporains dont les oeuvres interrogent les héritages, les identités, les mutations de la société et les relations humaines. Peintures, photographies, sculptures et techniques mixtes composent un parcours sensible où le passé inspire de nouveaux récits.

Les deux expositions se répondent et illustrent une même conviction : la mémoire nourrit la création et constitue une ressource vivante pour imaginer l'avenir. « À travers "Mémoires et Créations", la Maison de l'Art affirme sa vocation de lieu de patrimoine, de création, de transmission et de dialogue, où les histoires se rencontrent et où la mémoire devient une matière vivante pour penser le présent et imaginer l'avenir. » Dr. Silvie Memel Kassi, Directrice de la Maison de l'Art de Grand-Bassam.

Contacts presse

A propos de la Maison de l'Art

Située au coeur de la ville historique de Grand-Bassam, La Maison de l'Art est un espace culturel porté par la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie. À travers ses expositions, ateliers, rencontres et actions de médiation, elle oeuvre à rendre la création contemporaine accessible au plus grand nombre, à soutenir les artistes et à contribuer au rayonnement culturel de Grand-Bassam. A propos de la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire

Pour renforcer son ancrage de banque solidaire au service des communautés et du développement économique et social de la Côte d'Ivoire, Société Générale Côte d'Ivoire a créé en mars 2022 sa Fondation : la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire. Avec la fondation, la banque vient consolider l'ensemble des actions déjà initiées depuis plusieurs années, et leur donner plus d'ampleur.

Insertion professionnelle

La Fondation Société Générale Côte d'Ivoire soutient l'insertion professionnelle à travers la promotion de l'entrepreneuriat féminin, et la culture de l'excellence par la formation de l'élite de demain. Cet appui se fait à travers le soutien à des associations oeuvrant dans l'autonomisation des femmes, et des subventions accordées aux élèves et grandes écoles. Le personnel de la banque s'implique également dans cette initiative par du mentoring, des formations offerts aux entrepreneurs.

Education et sport

La Fondation soutient l'encadrement et l'éducation des enfants par le rugby, sport riche en valeurs de rigueur et d'esprit d'équipe. Chaque année, des dons et subventions sont accordés à des associations qui accompagnent les jeunes en situation difficile qui grâce au canal du sport à accès à un programme de formation scolaire et civique pour se construire et croire en leur avenir.

Enfance défavorisée

Depuis 5 ans, la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire soutient des orphelinats et des centres d'enfants handicapés

à travers la prise en charge des soins, l'approvisionnement en vivres et en matériels, et des journées récréatives avec

son personnel. Chaque année, nous accompagnons des associations et ONG dans la fourniture de kits scolaires aux

enfants défavorisés des écoles primaires à Abidjan et dans les régions. Art contemporain La Fondation Société Générale

Côte d'Ivoire accompagne la promotion de l'art contemporain à travers la constitution d'une collection d'oeuvres

d'artistes africains, des concours de jeunes talents, des participations à des expositions et vernissages d'artistes

Africains, et toutes activités visant à assurer la vulgarisation de l'art contemporain Africain.