Cote d'Ivoire: Santé oculaire - Afrique glaucome France noue un partenaire avec trois associations ivoiriennes

Les membres du bureau de l'Association Afrique Glaucome France ont séjourné quelques jours en Côte d'Ivoire afin de signer un partenariat avec trois associations ivoiriennes, à savoir la Mutuelle Anouanzè de la sous-préfecture de Niablé, l'Association des femmes leaders et l'Association d'entraide et de développement de Yocoboué (Aedi).

La cérémonie de signature a eu lieu le samedi 10 octobre 2026, dans un hôtel de la commune de Yopougon. « Il m'échoit en ce jour de parapher ce document qui, j'en suis convaincue, sauvera des vies humaines. C'est à ce seul objectif que répond notre présence ici : sauver des vies humaines », a déclaré Philomène Tanoé Sossona, présidente de la Mutuelle Anouanzè.

Profondément reconnaissante envers Afrique Glaucome France, elle a salué la décision de cette organisation d'étendre ses actions à la Côte d'Ivoire, après le Cameroun, la Centrafrique et le Mali.

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Pour Vallet Anoh, président de l'Aedi, « la signature de cette convention avec Afrique Glaucome, une organisation de référence née en 2006, est bien plus qu'un partenariat. C'est une alliance pour sauver la vue, pour redonner de l'espoir, puisque, dans nos villages, beaucoup de nos mamans et de nos papas perdent la vue en silence, sans jamais avoir été dépistés. Ils pensent que c'est la vieillesse, alors que c'est une maladie que l'on peut prévenir ».

C'est pour cette raison que Catherine Ettien Kacou, présidente de l'Association des femmes leaders, salue cette initiative « en faveur des populations vulnérables ». Celle-ci permettra aux bénéficiaires de bénéficier de dépistages gratuits et de recevoir des médicaments pour certains et des lunettes pour d'autres, sans débourser un sou.

Cette initiative a reçu l'autorisation du Programme national de santé oculaire (Pnso), relevant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, au bénéfice de la santé publique. « Afrique Glaucome continuera de soutenir toutes les âmes de bonne volonté qui ont pour objectif de sauver les enfants d'Afrique et le peuple africain. Parce que c'est de nous qu'il s'agit, de la santé de nos enfants et de celle des personnes âgées, etc. », a affirmé Jean-Herlit Bakoga, président d'Afrique Glaucome France, lui-même atteint de déficience visuelle.

Sa délégation et lui sont arrivés en Côte d'Ivoire les bras chargés de dons : 50 kg de lunettes (verres correcteurs et solaires), ainsi que des collyres, entre autres. Ces dons ont été rendus possibles grâce à leurs partenariats avec Fraternité Boganda et Ali Adame, de l'organisation Mg Services Paris.