Cote d'Ivoire: 'Brunch des Apoutchou 2026' - Les rondeurs célébrées, la confiance en soi revendiquée

Réunies au Sweet Life Garden, à l'initiative de Frédérique Dubois, les participantes ont célébré leurs formes et partagé leurs expériences autour de l'acceptation de soi et de l'affirmation personnelle.

Les rondeurs ne sont pas un obstacle à l'épanouissement. C'est le message porté par les participantes au Brunch des Apoutchou 2026, organisé le dimanche 11 octobre au Sweet Life Garden. Initiée par Frédérique Dubois, cette rencontre avait pour thème « Être apoutchou et avoir confiance en soi ». Elle visait à promouvoir l'acceptation de soi, à valoriser les femmes aux formes généreuses et à les encourager à s'affirmer sans complexe.

Vêtues de rouge, couleur choisie pour l'occasion, les participantes ont pris part à un moment de partage mêlant sensibilisation, mode et convivialité. Avant le buffet, un panel consacré à la confiance en soi a permis à plusieurs intervenantes de livrer leurs témoignages et leurs conseils. Les échanges étaient modérés par l'acteur Landry Gnamba.

Parmi les intervenantes, Sassy Beauty by Kitty a insisté sur l'importance, pour les Apoutchou, de reconnaître leur propre valeur. Christelle, Miss Ronde Cameroun, a encouragé les participantes à cultiver des pensées positives afin de mieux s'accepter et de gagner en assurance.

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De son côté, Miss Dehodora, responsable commerciale et marketing, a mis l'accent sur l'intelligence et les compétences comme leviers permettant à chacune de contribuer positivement à sa communauté. L'actrice et comédienne Loupita a, pour sa part, partagé des conseils pour apprendre à s'assumer pleinement et à ne pas laisser le regard des autres dicter sa perception de soi.

À travers ces interventions, un message commun s'est dégagé : la confiance en soi ne se limite pas à l'apparence physique. Elle passe aussi par la reconnaissance de ses qualités, l'acceptation de son corps et la capacité à dépasser les préjugés.

La mode au service de l'estime de soi

Après les échanges, place à l'élégance et à la créativité. Un défilé de mode a permis aux participantes de mettre en valeur leur style et leurs silhouettes. Une manière de montrer que les femmes aux formes généreuses peuvent, elles aussi, affirmer leur personnalité à travers leurs choix vestimentaires et leur présence.

Les Apoutchou Awards ont également marqué cette édition. Des femmes ont été distinguées dans quatre catégories, en reconnaissance de leur capacité à assumer pleinement leurs rondeurs. Ces distinctions ont contribué à renforcer l'esprit de solidarité et de valorisation qui a animé la rencontre.

Au-delà du brunch et des festivités, cette édition 2026 a mis en lumière la question de l'estime de soi et de l'acceptation des différences physiques. En offrant un espace d'expression et de partage, l'initiative de Frédérique Dubois entend encourager les femmes à dépasser les complexes et à assumer leur identité.

La rencontre s'est achevée dans une ambiance festive, autour d'un message essentiel : apprendre à s'accepter, reconnaître sa valeur et avancer sans se laisser enfermer dans les jugements liés à l'apparence. Les participantes ont ainsi rendez-vous pour une prochaine édition placée, une nouvelle fois, sous le signe de la confiance en soi et de la solidarité féminine.