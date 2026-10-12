Cote d'Ivoire: Développement durable et leadership - Nangui Thomas Mages fait Docteur honoris causa

Le chef du village de Songon-Dagbé, Nangui Thomas Mages, a reçu le grade de Docteur honoris causa en développement durable et leadership. Une distinction qui vient couronner son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement communautaire, par l'Universal Institute for Professional management (Uipm).

La cérémonie solennelle de distinction a eu lieu au palais de la chefferie de Songon-Dagbé, le samedi 10 octobre 2026, en présence du Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, des membres du corps diplomatique, ainsi que les autorités administratives et coutumières.

Pour le chef du gouvernement ivoirien, cette distinction est méritée. « A Songon, nous ne sommes pas surpris », a déclaré Beugré Mambe, saluant l'humanité, la capacité de négociation, l'altruisme et l'engagement en faveur de la paix de Nangui Thomas Mages.

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« Recevoir le grade de Docteur honoris causa est une grande distinction, mais je voudrais surtout la recevoir avec humilité. Car aucune réussite véritable n'est d'un seul homme », a souligné le chef de village de Songon-Dagbé, remerciant sa famille, sa communauté, ses proches collaborateurs, ses mentors. « A mes yeux, diriger, c'est d'abord servir », dit-il, appelant à la construction de ponts entre les communautés et à la transformation des différences en opportunités de rassemblement.

Il a également plaidé pour des investissements conséquents dans l'éducation, la jeunesse, l'environnement et la solidarité au profit des générations futures.

Pour le professeur Aké Abraham, président de l'Uipm, cette distinction récompense les capacités intellectuelles, l'altruisme et le leadership visionnaire du récipiendaire.