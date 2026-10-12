Cote d'Ivoire: Solidarité scolaire - Leaders de Demain offre 200 kits aux élèves de Koumassi et Kolia

L'association Leaders de Demain a organisé, le samedi 10 octobre 2026, la 8e édition de son opération « Solidarité scolaire » à l'EPP Abri 2000 de Koumassi. Au total, 200 kits scolaires ont été distribués à des élèves issus de familles vulnérables à Koumassi et à Kolia, dans la région de la Bagoué.

Présidée par Mohamed « Parker » Cherif, l'association a remis des fournitures scolaires aux élèves de quatre établissements de Koumassi Campement : les EPP BAD 1, BAD 10, Cité Houphouët-Boigny et Lonaci. Cette action vise à accompagner les enfants défavorisés et à leur offrir de meilleures conditions d'apprentissage à l'entame de l'année scolaire.

Au nom de l'association, la secrétaire générale, Camille Été, a souligné que cette initiative traduit une volonté d'agir concrètement en faveur de l'éducation. « Un enfant que nous aidons aujourd'hui, c'est un enfant à qui nous donnons davantage de chances pour demain », a-t-elle déclaré, invitant les bénéficiaires à faire preuve de travail, de persévérance et d'excellence.

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Depuis ses premières actions en 2017, et sa structuration officielle en 2020, Leaders de Demain revendique plus de 5 900 bénéficiaires directs, plus de 4 000 kits scolaires et jouets distribués ainsi qu'un réseau de plus de 610 bénévoles engagés dans ses activités.

Les élèves bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'association pour ce soutien, estimant que ces fournitures leur permettront de poursuivre leur scolarité avec davantage de sérénité. Les remerciements ont également été adressés au président Mohamed Cherif ainsi qu'aux membres et bénévoles de l'organisation.

S'exprimant au nom des directeurs d'école, Ousmane Coulibaly, directeur de l'EPP BAD 1, a salué une initiative qui contribue à alléger les charges des familles en difficulté et à mettre les élèves dans de meilleures conditions de réussite.

La cérémonie a enregistré la participation de Leila Dosso et Mariame Hamza, venues soutenir cette action en faveur de l'éducation et de l'égalité des chances.

Cette opération s'inscrit dans la continuité des actions menées par Leaders de Demain. Le 24 septembre 2026, une délégation conduite par Mohamed Cherif et Camille Été avait été reçue par Maférima Diarrassouba, vice-présidente du Conseil régional de la Bagoué. À cette occasion, des kits scolaires avaient déjà été remis à des enfants de Kolia. Saluant cette initiative, elle avait rappelé que « l'État ne peut pas tout faire » et encouragé l'engagement citoyen au service des communautés.