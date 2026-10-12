Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur/Numérique éducatif - L'Université virtuelle lance la première phase des activités de remédiation

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Activités de remédiation dans le cadre du numérique éducatif des universités en Côte d'Ivoire du C2D », l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a engagé, depuis le 6 octobre 2026, la première phase de déploiement des activités de la composante 3 à Abidjan.

Cette étape s'inscrit dans la continuité des travaux réalisés au titre des composantes 1 et 2, qui ont permis d'établir un diagnostic des usages et des contraintes liés aux espaces numériques, puis de proposer des mesures de remédiation portant notamment sur leur gouvernance, leur fonctionnement, la sensibilisation et le renforcement des compétences des usagers.

Cette première phase, qui s'étend du 6 au 22 octobre 2026, concerne trois établissements à Abidjan : l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), l'École normale supérieure (Ens) d'Abidjan et l'Université Nangui Abrogoua (Una).

Au programme de cette phase figurent des activités de sensibilisation au numérique éducatif, l'élaboration et l'adoption des textes réglementaires relatifs aux espaces numériques, l'installation des comités de gestion et des points focaux, ainsi que la formation des animateurs et des usagers de ces espaces.

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Cette démarche traduit la volonté de l'Uvci, sous le mandat du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), de favoriser une meilleure appropriation des espaces numériques et de contribuer à leur utilisation durable au service de l'enseignement, de l'apprentissage et de la communauté universitaire.

La composante 3 constitue ainsi une étape opérationnelle majeure dans la mise en oeuvre des recommandations issues des précédentes composantes du projet.