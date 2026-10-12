Cote d'Ivoire: Solidarité à Korhogo - Le Groupe Neemba mobilise 3,5 millions de FCFA pour les enfants vulnérables

Le Centre Solidarité Action Sociale (Centre SAS) de Korhogo a reçu, le samedi 10 octobre 2026, un don du Groupe Neemba composé de vivres, de matériel, de produits d'entretien et de médicaments. Une contribution destinée à améliorer la prise en charge des enfants vulnérables et des personnes affectées par le VIH/sida.

Un geste pour soutenir les enfants et redonner de l'espoir aux familles confrontées à la précarité. Le Groupe Neemba a apporté un appui d'une valeur globale de 3,5 millions de FCFA au Centre Solidarité Action Sociale (Centre SAS) de Korhogo. La remise du don s'est déroulée en présence des bénéficiaires, de leurs parents et de plusieurs personnalités.

La délégation était conduite par Jean-Luc Konan, président-directeur général des groupes Neemba et Cofina. Le don comprend notamment du riz, des pâtes alimentaires, des conserves de tomate, des produits d'entretien et des médicaments destinés à la prise en charge de certaines infections sexuellement transmissibles (IST).

À travers cette action, le groupe entend contribuer aux besoins sanitaires, alimentaires et éducatifs des bénéficiaires. L'antenne de Korhogo du Centre SAS accompagne actuellement 286 enfants, notamment des orphelins, des enfants vulnérables et des jeunes vivant avec le VIH.

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Un soutien aux besoins quotidiens

Pour Jean-Luc Konan, l'engagement des entreprises ne doit pas se limiter à leurs activités économiques. Il doit également se traduire par des actions concrètes en faveur des communautés. « Une entreprise ne se mesure pas seulement à ce qu'elle construit, elle se mesure aussi à ce qu'elle apporte aux communautés », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a salué le travail accompli par le personnel du Centre SAS auprès des enfants et des familles confrontés à des difficultés sociales et sanitaires. Il a également souligné l'importance de contribuer à leur santé, à leur éducation et à leur épanouissement. « C'est un geste symbolique pour dire qu'il y a de l'espoir », a-t-il ajouté.

Le directeur de l'antenne, Koné Mamadou, a exprimé sa reconnaissance au donateur. Il a relevé que cette contribution constitue un soulagement pour le centre, confronté à des besoins réguliers en alimentation, en soins et en produits d'hygiène.

Au nom des bénéficiaires, Ouattara Nana, vice-présidente du club des adolescents et jeunes, a également remercié le Groupe Neemba. Elle a rappelé les besoins persistants des enfants en fournitures scolaires, en alimentation et en soins médicaux.

Présent à la cérémonie, le député de Korhogo, Jean-Claude Yéo, s'est félicité de cette initiative et a encouragé le groupe à poursuivre son engagement dans la région du Poro.

La rencontre s'est achevée par une visite des installations du Centre SAS, permettant à la délégation de mieux apprécier les conditions de travail du personnel et les besoins liés à l'accompagnement des bénéficiaires.

Une correspondance particulière de Tommy Korona