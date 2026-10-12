Cote d'Ivoire: Jeunes Champions pour la Paix - 210 jeunes formés, 100 millions de FCFA mobilisés pour leur insertion

Former les jeunes, faciliter leur accès à l'emploi et renforcer la cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est l'ambition du programme « Jeunes Champions pour la Paix », dont les bénéficiaires des cohortes 2024 et 2025 ont reçu leurs kits d'installation, le samedi 10 octobre 2026, à Ferkessédougou.

Au total, 210 jeunes ont bénéficié de formations qualifiantes dans le cadre de cette initiative, dont 150 issus de la cohorte 2024 et 60 de celle de 2025. Pour accompagner leur entrée dans la vie active, un investissement global de 100 millions de FCFA a été mobilisé pour financer les formations et mettre à leur disposition des kits d'installation.

Porté par le Gouvernement ivoirien, à travers l'Office du Service civique national (OSCN), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la coopération allemande, à travers la GIZ, le programme entend offrir aux jeunes des perspectives professionnelles durables. La remise des kits doit leur permettre de démarrer leurs activités, de développer leurs compétences et de renforcer leur autonomie financière.

L'emploi des jeunes au service de la paix

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Au-delà de l'insertion professionnelle, « Jeunes Champions pour la Paix » s'inscrit dans une démarche de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans les régions du nord du pays. L'objectif est de réduire les facteurs de vulnérabilité susceptibles d'alimenter les tensions communautaires et l'extrémisme violent, en donnant aux jeunes les moyens de participer activement au développement de leurs localités.

À travers le projet « Prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans le corridor Atlantique », financé par les royaumes du Danemark et de Norvège, le PNUD accompagne les efforts du Gouvernement ivoirien en faveur de la résilience des communautés et de la création d'opportunités économiques pour les jeunes.

Cette action est menée en complémentarité avec les interventions de la GIZ, notamment dans le cadre de son projet PRORES, sous la coordination de l'OSCN. Le partenariat vise à établir un lien entre formation professionnelle, accès à l'emploi et prévention des conflits.

Des perspectives pour les communautés

Pour les partenaires, l'autonomisation économique des jeunes constitue un levier important de stabilité sociale. En facilitant leur accès à une activité génératrice de revenus, le programme entend renforcer leur capacité à construire leur avenir et à contribuer à la vie de leurs communautés.

La remise des kits marque ainsi une étape importante dans le parcours des bénéficiaires. Il leur appartient désormais de mettre en pratique les compétences acquises et de faire vivre les activités pour lesquelles ils ont été formés.

À terme, l'initiative ambitionne de faire de ces jeunes des acteurs du développement local, du dialogue communautaire et de la prévention des conflits. Une approche qui place l'emploi et l'autonomie économique au coeur des efforts de consolidation de la paix dans le nord de la Côte d'Ivoire.