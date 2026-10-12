Cote d'Ivoire: Jacqueville - A 80 ans, Narcisse N'Guessan appelé à réconcilier le village d'Akrou

Après plusieurs mois de procédure, le nouvel élu bénéficie du soutien de cinq des sept grandes familles du village. Sa priorité est de rassembler les communautés autour des projets de développement.

À Akrou, dans le département de Jacqueville, la page des divisions reste à refermer. À 80 ans, Narcisse N'Guessan est appelé à conduire le village vers un nouveau départ. Agriculteur, né le 10 février 1946 à Jacqueville, il a été nommé chef du village par un arrêté du préfet Mathieu Digbeu Lago, en date du 29 juin 2026, portant le numéro 10/P-JVE/SG. Cette décision met un terme à près de neuf mois de procédure.

Le processus a débuté le 25 septembre 2025, avec une correspondance du chef de terre d'Akrou, Antoine N'Guessan. Il a été suivi d'une consultation populaire organisée le 21 novembre 2025. Le rapport du sous-préfet a ensuite contribué à la décision de l'autorité préfectorale, fondée sur les textes encadrant la désignation des chefs traditionnels et des chefs de village, ainsi que sur les « raisons de police générale » mentionnées dans l'arrêté.

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Sur le plan coutumier, le chef de terre rappelle le rôle central de cette institution dans le choix du chef du village. « Toute nomination des chefs du village d'Akrou vient toujours du chef de terre. Le chef de terre, après consultation avec l'ensemble des chefs de village, fait une consultation populaire avant d'adresser le dossier à l'administration préfectorale pour validation », explique Antoine N'Guessan.

Narcisse N'Guessan a recueilli l'adhésion de cinq des sept grandes familles que compte le village. Cette majorité constitue un point d'appui pour le nouveau chef, mais le défi reste important : rétablir la confiance et réunir toutes les composantes de la communauté.

L'union comme priorité

Dès sa nomination, le nouvel élu a affiché sa volonté de rapprocher les différentes sensibilités. « Mon objectif est de rassembler autour de la seule chose qui compte pour nous, c'est-à-dire le village d'Akrou », a-t-il déclaré.

Pour passer des intentions aux actes, il indique avoir déjà mis en place des commissions et des organes chargés de conduire les différents chantiers de développement engagés dans le village.

À ses côtés, Simplice Yacé, premier notable, se veut également rassembleur. « Nous avons tendu la main aux deux familles dissidentes sur les sept familles que compte Akrou. Il faut rassembler tout le village autour des projets de développement », souligne-t-il.

Car les conséquences des divisions se font sentir sur le développement local. Selon le chef de terre, les dissensions ont freiné les initiatives et contribué au retard du village par rapport à d'autres localités du département de Jacqueville.

« Le village a souffert de divisions. Et ces divisions ont fait d'Akrou le village le plus en retard de Jacqueville à propos du développement », déplore Antoine N'Guessan. Il appelle désormais tous les ressortissants du village à privilégier l'union, qu'il considère comme une condition essentielle du progrès.

Un nouveau départ attendu

À 80 ans, Narcisse N'Guessan entame ainsi une étape importante de sa vie au service de sa communauté. Son expérience d'agriculteur et sa connaissance du milieu local constituent des atouts qu'il lui faudra mettre au service de la cohésion sociale et du développement.

Si sa nomination est désormais actée par l'administration préfectorale, le principal enjeu sera de transformer ce nouveau cadre de gouvernance en une dynamique collective. La date de son installation officielle n'est pas encore précisée.

Pour Akrou, l'heure est donc à la réconciliation. Le nouveau chef devra convaincre les familles encore réticentes de rejoindre les initiatives communes et faire du développement du village une cause partagée.