Gabon: Coopération municipale - Le Maire de Moanda prend part à la cérémonie de lever des couleurs à Libreville

12 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)

En séjour dans la capitale gabonaise, le Maire de la Commune de Moanda, M. Estimé Pédox Lebomo, s'est rendu ce lundi à l'Hôtel de Ville de Libreville où il a pris part à la traditionnelle cérémonie de lever des couleurs. À ses côtés, l'édile de la Commune de Libreville, M. Eugène Mba, et le Maire de la Commune de Ndendé, M. Guy Gervais Mouloungui, dans le respect des usages républicains.

Cette séquence solennelle, empreinte de patriotisme, a été suivie d'un bref entretien entre les maires de Moanda et de Libreville.

Un échange tenu dans un esprit de cordialité et de fraternité, axé sur le partage d'expériences en matière de gestion municipale et de renforcement de la coopération décentralisée.

La rencontre s'est achevée autour d'un petit-déjeuner convivial, offrant un cadre propice à la poursuite des échanges et au raffermissement des liens entre les deux collectivités locales.

Une démarche qui traduit la volonté des exécutifs locaux de mutualiser leurs efforts et de promouvoir une coopération intercommunale au service du développement des territoires.

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