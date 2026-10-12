Gabon: « Décolonisons ! » - Deve Maboungou invite l'Afrique à reprendre les commandes de son économie

12 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele SIKA

Dans le 16e arrondissement de Paris, Deve Maboungou a présenté à la diaspora africaine de France son ouvrage « Décolonisons ! Pour une intelligence économique souveraine africaine », une réflexion ambitieuse sur la nécessité pour l'Afrique de penser et de maîtriser son propre destin économique.

Fruit d'une réflexion personnelle enrichie par le dialogue, le partage d'expériences et les contributions de plusieurs personnalités, ce livre se veut, selon l'auteur, interrogé par la radio communautaire Malebe Fm Lébamba, une invitation à repenser les stratégies de développement du continent.

Avec une pointe d'audace, l'auteur rappelle que l'Afrique ne peut éternellement confier les clés de son économie aux autres, puis s'étonner de ne pas être maîtresse chez elle. Car, après la décolonisation politique, l'heure est peut-être venue de libérer aussi les intelligences et les décisions économiques.

Un plaidoyer pour une Afrique qui ne se contente plus de fournir les matières premières, mais entend également produire les idées, la richesse et les solutions à ses propres défis.

Deve Maboungou sera l'invité de Jarele sur Malebe Fm la semaine prochaine.

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