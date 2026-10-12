Gabon: EEG - Cap sur le synode du 16 au 20 décembre 2026, l'administration provisoire pose les bases d'une organisation apaisée

Les choses se précisent pour l'Église Évangélique du Gabon. Le Pasteur-Président Thierry Constant Ndong Nnang a conduit ce lundi 12 octobre, la toute première réunion de l'administration provisoire, avec un objectif clair : baliser le chemin vers un synode apaisé et réussi.

Au centre de cette rencontre stratégique, la définition d'une méthode de travail commune pour aller plus vite et plus efficacement.

Le Pasteur-Président a d'abord présenté l'organisation de son cabinet. Une structuration pensée pour fluidifier les décisions et accélérer le traitement des dossiers en cette période de transition.

Le point majeur était la présentation du programme d'activités du comité provisoire. Le comité a arrêté une feuille de route qui lève le voile sur la date butoir tant attendue.

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Le Synode de l'Église Évangélique du Gabon se tiendra du 16 au 20 décembre 2026.

Désormais, l'heure est à la recherche des modalités pratiques pour une organisation sans heurts. Pour y parvenir dans l'apaisement, l'administration provisoire a prévu de poursuivre les consultations.

Deux rencontres sont annoncées dans les prochains jours : avec , le personnel de la direction de l'EEG, le partenaire historique de l'EEG, la Corée du Sud, représentée par le Pasteur Kim, et avec le directoire de la Radio Fréquence Protestante.

Une volonté affichée d'inclure tous les acteurs pour que ce synode de décembre soit celui de la réconciliation et du renouveau.