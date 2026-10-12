Gabon: Octobre Rose - Informer, sensibiliser et agir pour sauver des vies.

Hier, j'ai pris part à une séance de renforcement des capacités organisée dans le cadre de la campagne Octobre Rose de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB).

À travers l'initiative « Le Marché Rose », notre parti fait le choix d'aller directement à la rencontre des femmes commerçantes, au coeur de leurs activités quotidiennes, pour leur apporter une information accessible sur les cancers féminins et les encourager à se faire dépister.

En partenariat avec le ministère de la Santé, la Ligue des femmes de l'UDB organise la formation de femmes sensibilisatrices qui seront mobilisées dans les neuf provinces du Gabon.

L'objectif est clair : donner aux femmes les connaissances nécessaires pour informer, écouter, rassurer et convaincre d'autres femmes de l'importance du dépistage.

Car prévenir, c'est aussi informer. Et détecter tôt un cancer peut considérablement améliorer les chances de traitement.

Je me réjouis de cette mobilisation collective et salue l'engagement de la présidente de la Ligue des femmes, des vice-présidentes, ainsi que de toutes les participantes à cette initiative.

La santé des femmes est une responsabilité collective. Faisons de la sensibilisation un acte de solidarité et du dépistage un réflexe qui sauve des vies.