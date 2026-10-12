Gabon: Octobre Rose - Informer, sensibiliser et agir pour sauver des vies.

12 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Justine L.

Hier, j'ai pris part à une séance de renforcement des capacités organisée dans le cadre de la campagne Octobre Rose de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB).

À travers l'initiative « Le Marché Rose », notre parti fait le choix d'aller directement à la rencontre des femmes commerçantes, au coeur de leurs activités quotidiennes, pour leur apporter une information accessible sur les cancers féminins et les encourager à se faire dépister.

En partenariat avec le ministère de la Santé, la Ligue des femmes de l'UDB organise la formation de femmes sensibilisatrices qui seront mobilisées dans les neuf provinces du Gabon.

L'objectif est clair : donner aux femmes les connaissances nécessaires pour informer, écouter, rassurer et convaincre d'autres femmes de l'importance du dépistage.

Car prévenir, c'est aussi informer. Et détecter tôt un cancer peut considérablement améliorer les chances de traitement.

Je me réjouis de cette mobilisation collective et salue l'engagement de la présidente de la Ligue des femmes, des vice-présidentes, ainsi que de toutes les participantes à cette initiative.

La santé des femmes est une responsabilité collective. Faisons de la sensibilisation un acte de solidarité et du dépistage un réflexe qui sauve des vies.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.