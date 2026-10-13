Abdel Fattah El-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, a officiellement inauguré la première édition du Forum Alamein Africa, qui a réuni des chefs d'État africains, des investisseurs, des chefs d'entreprise et des institutions financières afin de promouvoir des partenariats susceptibles de stimuler la croissance sur l'ensemble du continent.

Selon un communiqué de presse, au cours de ce Forum de deux jours, les discussions ont porté sur la manière de transformer les ressources de l'Afrique, son talent entrepreneurial et ses marchés en pleine expansion en investissements productifs, en industries plus solides et en emplois. Les délégués ont appelé à une plus grande appropriation par l'Afrique de l'avenir économique du continent, soutenue par la diplomatie économique, la coopération régionale et l'accès au financement.

La rencontre a réuni certains des dirigeants les plus éminents du secteur privé du continent, reflétant ainsi la volonté du Forum de placer les entreprises au coeur du programme de croissance de l'Afrique.

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La création de liens directs entre les entreprises, les investisseurs et les dirigeants politiques était au coeur de la vision du président El-Sissi pour le Forum : « Le Forum offre aux chefs d'entreprise africains un espace unique pour rencontrer des chefs d'État, discuter des défis auxquels est confronté le secteur des affaires et nouer des partenariats transfrontaliers qui favorisent l'intégration économique et le développement. »

Il a souligné l'importance de combler les lacunes en matière d'information qui empêchent les entreprises d'identifier les opportunités sur les marchés voisins. Dans un contexte d'incertitude géopolitique, il a également mis l'accent sur la stabilité, la solidité des institutions nationales et la coopération pacifique comme fondements de l'investissement.

Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a souligné le lien entre capacité de production et prospérité . « La transformation locale crée des emplois, de la valeur ajoutée et de la richesse ».

Il a souligné la nécessité pour les petites et moyennes entreprises de tirer parti de la coopération, parallèlement à des réformes concrètes telles que les paiements en monnaies locales et les garanties de financement.

Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président de l'Union africaine, a réaffirmé l'ambition de renforcer la position économique de l'Afrique : « Nous invitons nos partenaires à considérer l'Afrique non seulement comme un marché de consommation, mais aussi comme un continent de production, d'innovation et d'investissement. »

Les infrastructures régionales ont illustré comment cette ambition peut se concrétiser dans la pratique. l'ambassadeur Téte António, ministre des Relations extérieures de l'Angola, a mis en avant le potentiel du corridor de Lobito pour relier l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo et générer des retombées positives au-delà des frontières nationales.

Massad Boulos, conseiller principal du président des États-Unis pour les affaires arabes et africaines, a mis l'accent sur le rôle des partenariats commerciaux et de la diplomatie dans l'ouverture des marchés et l'élimination des obstacles. Les interventions du Burundi et du Nigeria ont également mis en avant la promotion des exportations, la paix, l'entrepreneuriat et les investissements de la diaspora comme piliers de la croissance.

M. Wamkele Mene, secrétaire général de la Zleca, a souligné que le succès du Forum devait être mesuré à l'aune des transactions et des partenariats qu'il contribue à générer.