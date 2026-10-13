Afrique du Nord: Alger fait feu de tout bois - Une soixantaine de Marocains arrêtés à Oran

Alger prétend avoir démantelé un réseau de saboteurs en arrêtant 61 Marocains. Itinéraire clandestin, passeports, devises, vocabulaire sécuritaire soigneusement musclé : le récit a tout du thriller géopolitique. Reste à savoir si le dossier rendu public est à la hauteur du scénario.

Du franchissement clandestin au sabotage, le grand saut

Soixante et un Marocains interpellés, un réseau qualifié de criminel, un ancien militaire parmi les suspects et, pour finir, la menace de sabotage brandie par la flicaille algérienne. Leitmotiv quand tu nous tiens ! Mais, ce n'est là, qu'un des éternels décors plantés du régime sénile des caporaux d'Alger.

Le 11 octobre, la Direction générale de la Sûreté nationale a servi une version dont les ingrédients semblent dosés pour impressionner. Les intéressés seraient arrivés par avion en Tunisie, auraient franchi clandestinement la frontière par des passages isolés de la région d'El Kala, dans la wilaya d'El Tarf, puis rejoint Oran. Des passeports marocains et des sommes en dirhams et en euros auraient été saisis. Les suspects ont été présentés au parquet du pôle pénal spécialisé d'Oran.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le reste, les questions s'accumulent. Quels actes précis auraient été préparés? Contre quelles cibles, avec quels moyens? Existe-t-il des documents, des échanges, des équipements qui étayent l'accusation ? Rien de tout cela n'est assez détaillé pour que le public apprécie la consistance du projet annoncé. Le mot «sabotage» a fait une entrée fracassante. Les preuves, elles, attendent toujours qu'on les présente. C'est le refrain classique des caporaux séniles d'Alger qui ont de tout temps fanfaronné «le Maroc nous a dérobé le Toubkal ! Sic !»

La presse internationale a rapporté les accusations algériennes en relevant l'absence de précisions sur les actes prétendument projetés. La nuance est essentielle : rapporter une accusation n'est pas la confirmer. En matière d'information, le conditionnel n'est pas une coquetterie de grammairien, c'est parfois la dernière digue contre la transformation d'un soupçon en vérité officielle.

Oran, un itinéraire qui interroge

Oran a déjà figuré dans des dossiers de Marocains soupçonnés de vouloir gagner clandestinement l'Europe, par des filières d'émigration irrégulière et des traversées maritimes illicites. Cela n'autorise évidemment pas à assimiler les personnes arrêtées en octobre aux protagonistes de ces affaires. Mais un trajet clandestin vers Oran peut relever de la question migratoire, hypothèse à examiner avant de convoquer le spectre du sabotage.

Si le franchissement irrégulier de la frontière est établi, il revient à la justice d'en tirer les conséquences. Malheureusement à quelle justice vont être confrontées les 61 personnes arrêtées en Algérie? D'ailleurs, cette infraction éventuelle ne prouve pas, à elle seule, un projet de déstabilisation. Passeports et devises permettent de reconstituer un déplacement, pas de démontrer une entreprise criminelle. A moins que le dirham et l'euro n'aient récemment rejoint l'arsenal des saboteurs, il faudra expliquer le lien entre les objets saisis et les actes annoncés.

Soyons clairs : rien ne permet d'affirmer que les 61 personnes ne sont que des candidats à l'émigration. Mais le scénario laisse perplexe : soixante et un présumés saboteurs voyageant en groupe, sous leur vraie identité, passeport en poche, traversant l'Algérie d'est en ouest avant de tomber ensemble dans le filet. Difficile d'y reconnaître les méthodes d'un service de renseignement, qui préfère d'ordinaire la discrétion à la promenade collective. Pour fabriquer un titre spectaculaire, en revanche, la mise en scène est séduisante.

Soixante et un suspects, quelles responsabilités individuelles ?

Le nombre impressionne et justifie une enquête approfondie. Mais l'ampleur d'une arrestation ne dispense pas de préciser les responsabilités individuelles. Qui a organisé le déplacement? Qui a donné des instructions? Quels liens unissent les suspects? Quel rôle exact joue l'ancien militaire évoqué par la communication officielle? Qu'est-ce qui relie les personnes interpellées à une opération coordonnée plutôt qu'à de simples déplacements clandestins ?

La présentation au parquet est une étape de procédure, pas un verdict anticipé, et elle ne valide pas tout ce que contient le communiqué policier. La suite devra révéler les qualifications retenues, les éléments à charge individualisés et les preuves versées au dossier. Si des préparatifs de sabotage ont été découverts, leur réalité devra être établie ; si d'autres infractions sont en cause, elles seront examinées pour ce qu'elles sont.

Le problème tient moins au caractère spectaculaire de l'opération qu'à l'écart entre la gravité des mots et la pauvreté des informations. Un réseau dit international suppose des ramifications et des liens identifiables ; un projet de sabotage, des faits documentables. Une communication officielle peut annoncer une hypothèse d'enquête, pas exiger qu'on la tienne pour une démonstration.

Sécurité nationale, un argument à géométrie variable

Depuis la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat en août 2021, le moindre dossier impliquant des Marocains baigne dans la défiance et le fait divers vire vite au politique. Cela ne permet pas de décréter les accusations montées de toutes pièces, mais cela ne les dispense pas non plus d'un examen rigoureux et contradictoire. Quand la suspicion fait office de décor, la prudence n'est plus une option, c'est une exigence.

C'est ici que la responsabilité des médias devient déterminante. Relayer un communiqué de police est légitime, à condition de dire que c'est la version des autorités et de chercher de quoi la vérifier. Répéter les qualifications officielles sans en interroger le fondement, c'est transformer l'information en communication institutionnelle. Un vocabulaire alarmant, une opération d'envergure, une cascade de reprises, et l'accusation prend, dans l'esprit du public, les apparences d'une vérité établie.

Le procédé est commode : le lecteur entre aussitôt dans le scénario sans disposer de quoi en juger la solidité. La menace est annoncée, le réseau qualifié, le succès policier proclamé ; les explications sont priées de suivre. Le journalisme, lui, n'a pas vocation à distribuer les rôles de coupables avant que les faits soient établis.

Le sarcasme peut légitimement viser le décalage entre l'emphase sécuritaire et la maigreur des détails. Il ne tient pas lieu de preuve inverse. On peut interroger sévèrement une communication officielle sans prétendre connaître le contenu d'un dossier judiciaire inaccessible au public. Cette discipline sépare la critique argumentée du règlement de comptes politique.

Le dernier mot appartient aux preuves

A ce stade, le dossier d'Oran appelle plus de questions que de conclusions. Les informations publiées ne détaillent pas assez les actes projetés pour en mesurer la réalité. Les affaires migratoires passées dans la ville justifient d'examiner aussi cette piste, sans prouver que les situations soient identiques. La procédure devra éclairer les charges, les responsabilités individuelles et les éléments matériels qui confirmeront ou infirmeront le récit officiel.

Il est prématuré et pratiquement impossible de proclamer que les 61 personnes sont des membres avérés d'un réseau de saboteurs. Cette différence n'est pas une précaution diplomatique, elle relève du respect des faits, de la présomption d'innocence et des exigences élémentaires de la justice. Alger a annoncé une affaire de sabotage. Très bien. Reste à expliquer, preuves vérifiables à l'appui, ce qui aurait été préparé, contre quelles cibles et avec quelle participation des personnes arrêtées. Le communiqué a ouvert le feuilleton ; seule l'enquête peut en écrire le vrai scénario. Car le mot «sabotage» a déjà fait beaucoup de bruit. Il serait temps que les faits, eux aussi, se fassent entendre.