Congo-Kinshasa: L'ex-Président Joseph Kabila de retour au centre du jeu politique

L'ex-Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, 55 ans, prend la tête du Front pour la refondation de la nation (Frn), qui absorbe désormais l'Alliance Fleuve Congo (Afc) et le Mouvement du 23 mars (M23).

L'annonce a été faite ce lundi 12 octobre 2026 à Goma, capitale régionale du Nord-Kivu dans l'Est du pays. L'ancien Cher de l'État congolais chapeaute cette organisation politico-militaire avec comme vice-présidents Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga , qui étaient jusque-là des hauts cadres de l'Afc-M23.. Condamné à mort par contumace en septembre 2025 pour trahison, l'ancien Président passe du statut d'ombre à celui de chef officiel de la rébellion.

Loin d'être marginalisé, Kabila se replace donc au coeur de la sphère politique congolaise. Ce, pour trois raisons. Premièrement, il officialise ce que Kinshasa dénonçait. Depuis deux ans, Félix Tshisekedi accusait Joseph Kabila d'être le parrain de l'Afc-M23. En prenant la tête du Frn, l'ancien Président ne dément plus, il assume. Il transforme une accusation judiciaire en positionnement politique : il n'est plus un ex-Président en exil, mais le chef d'une alternative à Kinshasa.

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Deuxièmement, il a des atouts militaires. Le Frn contrôle un territoire vaste, des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, l'aéroport de Goma, des mines. Il dispose d'une armée structurée avec Makenga et Bisimwa, et d'une administration parallèle avec Nangaa. Kabila, ancien militaire, apporte donc la légitimité politique qui manquait à l'Afc-M23, perçue comme une milice tutsie.

Troisièmement, il a des atouts politiques. Puisqu'il garde un réseau intact. Notamment son ancienne coalition politique, le Front commun pour le Congo (Fcc), qui regroupait le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (Pprd) et ses alliés et contrôlait encore parlement, gouverneurs et administrations jusqu'en 2020, des officiers issus de son régime, des hommes d'affaires du Katanga, et une partie de l'Est qui voit en Félix Tshisekedi un Président de l'ouest. Son discours "Refondation de la Nation" parle à ceux qui jugent le pays ingouvernable depuis Kinshasa.

Deux scénarios s'ouvrent. Retour à Kinshasa ? Improbable à court terme, mais Kabila parie sur l'usure de Tshisekedi, contesté, et sur une négociation à l'angolaise où il serait incontournable.

D'aucuns pensent que ce qui est plus probable, c'est la partition durable du pays. En structurant le Frn comme un État dans l'État, Kabila ancre une division du Congo. Avec Goma comme capitale bis, une économie minière autonome et un soutien extérieur, il peut tenir des années. Il ne cherche plus à prendre Kinshasa par les armes, il oblige Kinshasa à composer avec lui.