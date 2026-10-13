Cote d'Ivoire: Un cadre du PPA-CI, Sébastien Dano Djédjé, inculpé et placé sous contrôle judiciaire

Président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, Sébastien Dano Djédjé a été inculpé de 17 chefs d'accusation - dont ceux d'« actes terroristes », d'« assassinat » ou d'« atteinte à la sureté de l'État » - à l'issue de sa convocation à la section antiterroriste d'Abidjan, lundi 12 octobre. Depuis un an, plusieurs hauts responsables de la formation de Laurent Gbagbo sont visés par des procédures judiciaires.

Un mois après le placement sous mandat de dépôt de Justin Koné Katinan en Côte d'Ivoire, un autre cadre du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), le parti de Laurent Gbagbo, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, lundi 12 octobre.

Convoqué dans la matinée à la section antiterroriste à Abidjan, Sébastien Dano Djédjé a été inculpé, à l'issue de deux heures d'audition, de 17 chefs d'accusation parmi lesquels ceux d'« actes terroristes », d'« assassinat » ou d'« atteinte à la sureté de l'État ». Selon son avocate, Me Roseline Aka Sérikpa, certains sont en lien avec les troubles électoraux survenus lors de la présidentielle de 2025, sans qu'elle ne précise lesquels. Le président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI a toutefois pu regagner son domicile.

Sébastien Dano Djédjé rejoint ainsi la liste des cadres du PPA-CI visés par des procédures judiciaires depuis un an. Tel est par exemple le cas du 4e vice-président du parti, Justin Koné Katinan, donc, mais aussi de Damana Pickass, un proche de Laurent Gbagbo notamment accusé « d'actes terroristes », qui est incarcéré depuis le mois de novembre dernier.

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Si cette situation conduit certains militants du PPA-CI à dénoncer des arrestations politiques, les autorités rejettent, elles, cette accusation : « Ce sont des prisonniers de droit commun qui ont commis des délits prévus par la loi » commentait ainsi ce week-end une source gouvernementale auprès de RFI.