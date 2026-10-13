À la suite des incidents survenus dans la soirée du lundi 12 octobre, la police assure que la situation est désormais sous contrôle. Dans un communiqué, elle indique que les forces de l'ordre restent pleinement mobilisées sur le terrain afin de garantir la sécurité de la population et le maintien de l'ordre public.

Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées et d'autres sont prévues dans le cadre des enquêtes en cours. La police prévient que les personnes impliquées dans ces incidents devront répondre de leurs actes devant la justice.

Concernant la circulation routière, la police précise que toutes les routes de l'île sont actuellement praticables, à l'exception de celle de Bambous, à proximité de la Cour de district, où des obstructions persistent. Des policiers sont déployés sur place afin de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, diverses unités de police sont mobilisées à travers l'île pour assurer la sécurité des usagers de la route.

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La police informe également la population, y compris les usagers des transports en commun, que les déplacements peuvent se poursuivre normalement, que ce soit pour des raisons professionnelles ou autres.

Elle appelle toutefois les citoyens à faire preuve de prudence et de responsabilité, tout en respectant les consignes des officiers présents sur le terrain. La police remercie également le public pour sa coopération.