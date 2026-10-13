Mali: Des manifestants dénoncent une «bavure» policière après la mort d'un jeune homme à Kourémalé

Des mouvements de protestation ont tourné à l'émeute, lundi 12 octobre, à Kourémalé, une ville située à la frontière avec la Guinée, après la mort, dimanche soir, d'un jeune homme lors d'un contrôle de police ayant mal tourné. Les manifestants ont protesté contre une nouvelle « bavure », selon eux, de la police, après un incident similaire la semaine dernière.

La victime est un jeune homme d'une trentaine d'années, employé comme garde sur un site d'orpaillage. Dimanche 11 octobre au soir, alors qu'il part prendre son service à moto, transportant avec lui une passagère, des agents de police tentent de le contrôler. Certaines sources évoquent une affaire de vignette. Le jeune homme a refusé d'obtempérer, la situation a alors dégénéré et les policiers ont fait feu.

Le jeune homme a succombé à ses blessures. Sa passagère a été transférée à Bamako pour y être soignée. C'est ce qu'ont confirmé à RFI plusieurs notables et ressortissants de la zone, ainsi que des professionnels de la veille sécuritaire au Mali.

Les « tirs de sommation » de la police

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Le lendemain, lundi 12 octobre, des mouvements de protestation contre ce qui est perçu comme une nouvelle « bavure policière » ont éclaté et tourné à l'émeute. Des groupes de manifestants ont arpenté les rues et allumé des feu. Le marché hebdomadaire n'a pu se tenir et les boutiques ont baissé le rideau. La police a fait face et effectué des « tirs de sommation ».

Les sources jointes par RFI rapportent plusieurs blessés. Certaines de ces sources évoquent un second décès et de nombreuses arrestations.

Cortège de mariage

Il y a une semaine, le dimanche 4 octobre, un homme avait déjà péri à Dialakorodji, près de Kati, également dans la région de Koulikouro, écrasé par une voiture de police, lui aussi à la suite d'un refus d'obtempérer alors que son véhicule circulait au sein d'un cortège de mariage.

Sollicité par RFI, le gouvernorat de la région de Koulikouro n'a pas donné suite.