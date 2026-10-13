Madagascar: Des acteurs judiciaires font état de dérives visant des anciens membres du régime Rajoelina

Il y a un an, Michaël Randrianirina arrivait à la tête de Madagascar en promettant de lutter contre l'impunité. « Personne n'est au-dessus de la loi », avait-il déclaré en novembre 2025. Au moins une vingtaine de figures de l'ancien régime ont depuis été visées par des procédures judiciaires, principalement pour des crimes financiers ou des projets supposés hostiles au régime de transition. Mais cette offensive a aussi donné lieu à des dérives selon de nombreux avocats et magistrats. Sous couvert d'anonymat, certains déplorent un recul de l'État de droit.

« Une décision politique, fondée sur aucune preuve » : c'est ainsi qu'une source judiciaire qualifie la condamnation de douze sympathisants d'Andry Rajoelina à un an de prison avec sursis, le 30 septembre, pour « complicité d'atteinte à la sûreté de l'État ». Le symptôme, selon elle, d'une « dégradation vertigineuse de la justice », et d'un « État de non-droit ».

Perquisitions illégales, vices de procédure, inculpations sans preuves : sous couvert d'anonymat, de nombreux professionnels du droit témoignent de dérives dans le traitement judiciaire de certains proches du président déchu.

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En août, trois magistrats du Pôle anti-corruption d'Antananarivo ont aussi été suspendus par le ministère de la Justice. Ils avaient, selon des sources concordantes, résisté à des pressions politiques sur un dossier sensible.

Une décision intervenue trois mois après la signature, en juin, d'un ordre de poursuites par la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, contre quatre juges de la Haute Cour Constitutionnelle accusés de déstabilisation. Le président du Syndicat des magistrats, Mbitanarivo Andriantsihorisoa, avait alors dénoncé « une justice bafouée ». Vivement critiquée, la Garde des Sceaux, ancienne opposante en exil à Andry Rajoelina, a toujours réfuté une quelconque instrumentalisation de la justice.

« Une transition ne saurait justifier une justice de circonstance »

Sollicité par RFI, le président de l'Ordre des avocats, Ferdinand Ranary Rakotoarisoa, déclare pour sa part « qu'une transition politique ne saurait justifier une justice de circonstance » et appelle à « refonder les garanties de l'indépendance judiciaire ».

Le Bâtonnier plaide ainsi pour qu'un représentant de l'Ordre des avocats intègre le Conseil supérieur de la magistrature.

« Le Président de la République préside cette institution, précise-t-il, et le ministre chargé de la Justice en est le vice-président. Or, le Conseil joue un rôle essentiel dans la carrière et la discipline des magistrats. Il ne s'agit pas de présumer que cette composition entraîne nécessairement des ingérences, mais de reconnaître qu'une véritable indépendance doit reposer sur des garanties institutionnelles suffisamment fortes pour prévenir les pressions ou encore les conflits d'intérêts ».

Il y a un an, le 12 octobre 2025, Andry Rajoelina quittait Madagascar, exfiltré par un avion militaire français. Une fuite précipitée par la mutinerie des militaires du Capsat, faisant suite au soulèvement de la Gen Z.