Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 octobre 2026

revue de presse

Royaume-Uni : Une Somalienne élue à la Chambre des communes

Sagal Abdi-Wali a prêté serment en tant que députée britannique à l’issue d’une élection partielle.

Née en Somalie et arrivée en Grande-Bretagne en tant que réfugiée lorsqu’elle était enfant, la nouvelle députée de Holborn et St Pancras à la Chambre des communes britannique, a été élue la semaine dernière dans cette circonscription du centre de Londres.

Avec 45% des voix, elle remporte ce scrutin déclenché par la démission de l’ancien Premier ministre Keir Starmer de son mandat de député. [Source Africanews]

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Mali : Vers des négociations sur un nouveau programme avec le FMI

Bamako et le Fonds monétaire international (FMI) préparent l’ouverture de négociations sur un programme économique soutenu par une Facilité élargie de crédit (FEC). Une mission du Fonds a achevé, le 9 octobre, cinq jours d’échanges avec les autorités maliennes.

Le Mali pourrait renouer avec un programme de financement pluriannuel du FMI après l’achèvement de son programme de référence, dispositif dépourvu de décaissements directs qui avait encadré les réformes économiques du pays depuis mars 2025.

Une délégation du FMI a séjourné à Bamako du 5 au 9 octobre pour examiner la situation macroéconomique et les conditions d’une éventuelle Facilité élargie de crédit (FEC), a annoncé le ministère malien de l’Économie et des Finances. [Source Apanews]

Croissance : L’Afrique garde la cadence, mais l’Afrique du Sud reste à la traîne

L’Afrique subsaharienne devrait croître de 4,5 % en 2026, nettement plus vite que l’économie mondiale, selon les nouvelles prévisions du FMI. Derrière cette moyenne se cachent toutefois des écarts considérables : plusieurs économies d’Afrique de l’Est et de l’Ouest dépassent 6 %, tandis que l’Afrique du Sud plafonne à 1 %.

L’économie mondiale ralentit, mais l’Afrique subsaharienne continue de croître sensiblement plus vite que la moyenne. Dans son nouveau World Economic Outlook, publié le 13 octobre, le Fonds monétaire international prévoit une progression du PIB de la région de 4,5 % en 2026 comme en 2027. À l’échelle mondiale, la croissance ne devrait atteindre que 3,1 % cette année et 3,4 % l’année prochaine. [Source Afrik.com]

RDC : Joseph Kabila prend la tête d’un mouvement politico-militaire incluant le M23

L’ancien président congolais Joseph Kabila, condamné à mort pour trahison et crime de guerre, dirige désormais le Front pour la refondation de la nation (FRN), qui rassemble notamment le groupe armé M23. Cette alliance intervient alors que l’avenir politique de Félix Tshisekedi, dont le mandat s’achève en 2028, suscite des tensions croissantes.

Joseph Kabila a pris la tête d’un nouveau mouvement politico-militaire réunissant notamment le M23, soutenu par le Rwanda, et l’Alliance Fleuve Congo (AFC). La création du Front pour la refondation de la nation (FRN) a été annoncée lundi soir depuis Goma, grande ville de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), contrôlée par le M23.

L’ancien chef de l’État, qui a dirigé le pays de 2001 à 2019, est apparu devant la presse aux côtés de plusieurs responsables du mouvement armé, sans prendre la parole. Dans une déclaration politique, les membres du FRN ont annoncé vouloir « mettre un terme à la tyrannie par tous les moyens y compris la force ». Le M23 a, à plusieurs reprises, affirmé sa volonté de renverser le président Félix Tshisekedi. [Source Africa Radio]

Cote d'Ivoire : Un cadre du PPA-CI, Sébastien Dano Djédjé, inculpé et placé sous contrôle judiciaire

Président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, Sébastien Dano Djédjé a été inculpé de 17 chefs d'accusation - dont ceux d'« actes terroristes », d'« assassinat » ou d'« atteinte à la sureté de l'État » - à l'issue de sa convocation à la section antiterroriste d'Abidjan, lundi 12 octobre. Depuis un an, plusieurs hauts responsables de la formation de Laurent Gbagbo sont visés par des procédures judiciaires.

Un mois après le placement sous mandat de dépôt de Justin Koné Katinan en Côte d'Ivoire, un autre cadre du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), le parti de Laurent Gbagbo, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, lundi 12 octobre. [Source RFI]

Au Niger, une éruption de pétrole provoque un incident environnemental « d’une gravité exceptionnelle »

D’importantes quantités de pétrole brut et de gaz sont projetées à plus de dix mètres de hauteur, ont expliqué les autorités. Les causes de l’incident, qui a commencé le 25 septembre dans l’est désertique du pays, « ne sont pas encore totalement établies », mais la « piste criminelle ou terroriste » est écartée.

Une éruption de pétrole brut et de gaz en cours depuis plus de deux semaines provoque l’inquiétude au Niger. Selon le communiqué du ministère du pétrole lu à la télévision nationale, lundi 12 octobre, il s’agit d’un « incident environnemental d’une gravité exceptionnelle (…) caractérisée par la projection d’importantes quantités de pétrole brut et de gaz à plus de dix mètres de hauteur ».

Selon le ministère, l’éruption survenue le 25 septembre dans l’est désertique du Niger n’a fait aucun mort, mais deux employés ont été hospitalisés et pris en charge à la suite de blessures. [Source Le Monde Afrique]

Libye : Près de 400 kg de résine de cannabis saisis dans l’est du pays

Les autorités de l’Est libyen ont saisi environ 400 kg de résine de cannabis, d’une valeur estimée à 6 millions de dinars libyens (934 000 dollars), et arrêté plusieurs suspects près de la ville côtière de Tobrouk, ont annoncé des responsables.

La Libye est devenue une importante voie de transit pour le trafic de drogue, les réseaux criminels profitant du chaos et des conflits qui secouent le pays depuis 2011.

Ahmed al-Mismari, responsable de l’information et de la documentation au sein de l’agence de lutte contre les stupéfiants, a indiqué à Reuters que l’opération menée samedi avait eu lieu dans une maison située dans une zone agricole au sud-est de la ville. [Source TRT Afrika]

Au Nigeria, la fièvre de Lassa a fait 268 morts depuis janvier

Le taux de létalité atteint 23,6 pour cent parmi 1 138 cas confirmés au terme de la quarantième semaine épidémiologique.

La fièvre de Lassa a fait 268 morts au Nigeria parmi 1 138 cas confirmés entre le début de 2026 et la quarantième semaine épidémiologique, achevée le 4 octobre, selon le dernier rapport du Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies.

Le taux de létalité cumulé atteint 23,6 pour cent, contre 18,6 pour cent à la même période de 2025. Le bilan de l’an dernier s’établissait alors à 924 cas confirmés et 172 décès. [Source Beninwebtv]

Gabon : Stabilité financière et réformes industrielles au cœur du réaménagement du gouvernement

Le dimanche 11 octobre 2026, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à un remaniement gouvernemental stratégique. Tout en préservant le noyau dur de sa politique économique et financière, l’exécutif, sous la houlette renouvelée du vice-président du gouvernement Hermann Immongault, s’élargit à 32 membres contre 30 auparavant.

Cette réorganisation intervient dans une conjoncture délicate, alors que Libreville prépare un projet de budget 2027 s’élevant à 6 223,1 milliards FCFA et cherche à rassurer ses bailleurs de fonds internationaux.

Le maintien de Thierry Minko au ministère de l’Économie et des Finances constitue le signal fort de ce réajustement. Accompagné de Louise Pierrette Mvono à la Planification, Clotaire Kondja au Pétrole et Sosthène Nguema Nguema aux Mines, l’équipe financière conserve ses hauts responsables. Ce choix de la régularité s’inscrit dans le prolongement de la récente mission technique du FMI achevée fin septembre. [Source GabonMediaTime]

‎Championnats d’Afrique canoë : Le Sénégal décroche cinq médailles dont un or

Le Sénégal a décroché cinq médailles aux championnats d’Afrique de canoë sprint et de para-canoë disputés en Algérie du 8 au 12 octobre, dont une en or remportée par Ibrahima Fall en KL2 200 mètres (para-canoë) et quatre en argent.

‎La compétition a réuni une dizaine de pays africains.

‎Le Sénégal a terminé à la sixième place du classement général, dominé par l’Égypte avec un total de 26 médailles, 17 en or, cinq en argent et quatre en bronze. [Source Agence de Presse Sénégalaise]