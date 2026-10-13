Togo: Exercice didactique

13 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère délégué chargé de l'Énergie a présenté lundi les avantages du projet de loi relatif au secteur de l'électricité, adopté il y a une semaine en Conseil des ministres. Le texte, transmis à l'Assemblée nationale, veut adapter le secteur aux nouvelles réalités énergétiques.

Parmi les innovations : le stockage de l'électricité, la création et l'encadrement du statut de client éligible, et l'accès des tiers aux réseaux.

Le rôle des producteurs indépendants est renforcé, ce qui doit favoriser l'autoproduction et l'autoconsommation. Les excédents d'électricité issus de sources renouvelables pourront être injectés dans les réseaux.

Le projet prévoit aussi le déploiement de compteurs intelligents, avec des exigences de cybersécurité.

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« Le projet de loi entend ainsi renforcer la viabilité économique et financière du secteur, tout en facilitant la mobilisation des investissements dans les infrastructures de production, de transport et de distribution de l'électricité », indique le ministère.

Au final, il s'agit d'avoir un secteur plus moderne, ouvert à l'investissement, innovant et financièrement soutenable.

Le Togo s'appuie sur l'électricité produite par des centrales thermiques et sur le solaire avec le développement de nouvelles centrales. Un mix énergétique qui doit permettre de fournir particuliers et entreprises.

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