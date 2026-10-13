Soudan: Le pays et la Thaïlande examinent les moyens de renforcer leur partenariat pour le développement

Le ministre des Finances et la planification économique, Dr Jibril Ibrahim s'est entretenu lundi avec le directeur général de l'Agence thaïlandaise de coopération internationale (TICA), Chulvat Narinthrangura, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale à Bangkok, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le cadre du partenariat afro-thaïlandais, au service des priorités économiques et productives du Soudan.

Les deux parties ont souligné l'importance d'un mémorandum d'entente définissant les domaines et les mécanismes de cette coopération, ainsi que de renforcer la participation soudanaise au forum annuel afro-thaïlandais.

Les discussions ont porté sur la formation professionnelle, le renforcement des capacités, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, l'eau, l'industrie sucrière et le commerce du sel. Les deux parties sont convenues d'envoyer des équipes techniques afin d'évaluer les besoins et de définir les projets prioritaires, en vue de mettre en place des programmes concrets favorisant la relance économique et le développement durable au Soudan.